Atlona hat seine Velocity-Produktfamilie von IP-fähigen AV-Steuerungssystemen um ein 7-Zoll-Touchpanel erweitert. Das AT-VTP-700VL bietet ein ähnliches Aussehen, eine ähnliche Haptik und eine ähnliche Montage wie die 10-Zoll-Panels von Atlona und kann als primäre AV-Steuerungsschnittstelle für Besprechungsräume in Unternehmen, Klassenzimmer und andere Bereiche eingesetzt werden. Es eignet sich auch als Raumplanungspanel für Lobbys und Flure geeignet. Die seitlich angebrachten LEDs des Panels bieten eine klare, visuelle Darstellung des Raumstatus oder unterstreichen die Steuerfunktionen.

Das schlanke Design des VTP-700VL bietet ein raffiniertes, modernes Design mit einer nativen Auflösung von 1.024 mal 600 Pixel und einer kapazitiven Glasoberfläche. Setup und Reaktion sind schnell und einfach mit verbesserter Verarbeitung und Speicher. Die GUIs für Raumplanung und AV-Steuerung werden während der Systemkonfiguration automatisch vom Velocity-Hardware- oder Software-Server-Gateway geladen.

Für eine flexible Installation ist das VTP-700VL mit einer doppelten Glas- und Wandhalterung ausgestattet, die mit US-, UK- und EU-Wandöffnungen kompatibel ist. Darüber hinaus bietet das standardmäßige VESA 75-Montagemuster Kompatibilität mit Halterungen von Drittanbietern.

Atlona bietet nun zusätzlich eine Reihe von optionalen Touchpanel-Montagelösungen an. Dazu gehört die Einführung von Einbausätzen für unsere 7-Zoll- und 10-Zoll-Velocity-Touchpanels. Mit dem AT-VTP-FMK-7-BL und AT-VTP-FMK-10-BL können Touchpanels in eine Wand eingelassen werden, sodass die Oberfläche des Panels praktisch bündig mit der Wandoberfläche abschließt. Magnete befestigen das Touchpanel im Betrieb am Gehäuse und ermöglichen es gleichzeitig, es bei Bedarf für Wartungsarbeiten zu entfernen. Für Tischanwendungen ermöglicht das AT-VTP-VTM-Kit die freistehende Platzierung von 7-Zoll- und 10-Zoll-Panels auf einem Besprechungstisch oder einem Rednerpult.

