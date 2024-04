BenQ bringt den Heimkino-Beamer W5800 auf den Markt. Der 4K-UHD-Laser-Beamer aus der Cineprime-Serie verfügt über ein motorisiertes 1,6-fach-Zoomobjektiv und kommt auf eine Bilddiagonale von bis zu 200 Zoll. Die Bilder werden Bilder in True-4K-UHD-Auflösung (3.840 mal 2.160 Pixel) mit 2.600 Ansi-Lumen Helligkeit und einem dynamischen Kontrastverhältnis von 2.000.000:1 angezeigt.

Laut BenQ deckt der W5800 die Farbräume DCI-P3 Wide Color Gamut und Rec.709 komplett ab. Enhanced Dynamic Contrast, Dynamic Black Technologie, Local Contrast mit 1.000 Bildzonen und ein 11-stufiger Weißabgleich ermöglichen auch in sehr hellen oder sehr dunklen Bildpartien das Erkennen feiner Details. Der Beamer unterstützt 4K-/UHD-HDR-Material der Standards HDR10, HLG und HDR10+, das mit dem HDR Tone-Mapping der HDR-Pro-Technologie optimiert wird.

Filmmaker Mode für 24 fps

Außerdem verfügt der Projektor über einen Filmmaker-Modus, der auf die Darstellung von Filmen mit 24 fps ausgelegt ist. Dabei bleiben die Farbverbesserungs-Technologien aktiv, aber der 4K Motion Enhancer, der beispielsweise bei Sportübertragungen Bewegungsunschärfen unterdrückt, wird ausgeschaltet.

Jedem Beamer liegt ein individueller Werkskalibrierungsbericht bei, in dem BenQ die 100-prozentige Abdeckung von Rec.709 mit einem Delta E<1 und eine Gesamtgraustufennachführung von Delta E<2 garantiert. Durch die Zertifizierung nach ISFCCC passt BenQ die Bild- und Farbleistung an jeden Raum an und bietet voreingestellte Tag-/Nacht-Lichtausgleichsmodi.

Für die Integration in Heimkino-Systeme nimmt der BenQ W5800 über zwei HDMI-Anschlüsse 2.OB (HDCP 2.2), zweimal USB-A, SPDIF und E-ARC Verbindung zur technischen Umgebung auf. Über ein HDMI-Kabel können dann 7.1- und Dolby-Atmos-Surroundsound-Signale in voller Auflösung an das zugehörige Soundsystem übertragen werden.

Der W5800 im schwarzen Gehäusedesign eignet sich auch für die Deckenmontage. Der 2D-Lens Shift – +/- 50 Prozent vertikal, +/- 21 Prozent horizontal – und eine Keystone-Korrektur von +/- 35 Grad ermöglichen die exakte Ausrichtung des Bildes. Damit Nutzer auch die leisesten Filmpassagen ungestört genießen können, reduziert ein Mehrkanal-Kühlsystem die Geräuschkulisse des Beamers auf 27 bis 30 Dezibel.

Der BenQ W5800 kommt Ende April 2024 zum unverbindlichen Verkaufspreis von 4.999 Euro brutto in den Handel.