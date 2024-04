Viewsonic erweitert sein Portfolio an Gaming-Monitoren: Der XG272-2K-OLED ist Viewsonics erster speziell für Gaming entwickelter OLED-Monitor. Der 27-Zöller vereint dabei eine 2K-Auflösung mit einer sehr schnellen Reaktionszeit.

Der XG272-2K-OLED liefert mit seiner 2K-Auflösung 2.560 x 1.440 Bildpunkte. Das OLED-Display verfügt eine Helligkeit von 450 Candela pro Quadratmeter, einen nativen Kontrast von 150.000:1, HDR10-Unterstützung und eine Bildwiederholfrequenz von 240 Hertz. Die Reaktionszeit liegt bei 0,02 Millisekunden (GTG), die Pixel Response bei 0,01 Millisekunden. Laut Viewsonic schafft der Monitor eine natürliche Darstellung von 1,07 Mrd. Farben (10 Bit true, 97% DCI-P3).

An Verbindungsmöglichkeiten verfügt der neue Monitor über jeweils zwei HDMI-Anschlüsse (2.1) und Displayport-Eingänge sowie einem USB-C-Port (PD 5V/3A). Der USB-C-Port erlaubt es auch, externe Geräte mit 15 Watt zu laden. Dazu kommen noch ein USB-Hub (1 up 3 down, USB 3.2) sowie ein klassischer Audio-Ausgang mit 3,5 Millimeter. Ergänzt wird dieser um zwei integrierte 3 Watt-Stereolautsprecher.

Die weiße Rückseite des sonst schwarz gehaltenen Monitors bietet eine integrierte RGB-Beleuchtung. Mitgeliefert wird auch eine Fernbedienung, mit der durch das Setup-Menü navigiert werden kann. Zusätzlich sind Navigationstasten direkt im Standfuß des Displays integriert. Der Standfuß erlaubt es auch, das Display um 120 Millimeter in der Höhe anzupassen, es zu neigen, zu drehen und zu rotieren. Zusätzlich sollen die Flickerfree-Technologie und der Blaulichtfilter Kopf- und Augenschmerzen selbst bei langen Spiele-Sessions vermeiden.

Für den XG272-2K-OLED bietet Viewsonic eine Garantie von zwei Jahren.