BenQ bringt unter der E-Sports-Marke Zowie einen neuen Full-HD-Monitor auf den Markt: Der XL2586X mit 25 Zoll und 540-Hertz-Technologie weist eine hohe Bildwiederholfrequenz aus; zudem ist er mit einem Fast-TN-Panel im 16:9-Format sowie der DyAc2-Technologie ausgestattet. Durch letztere können die einzelnen Pixel sehr schnell an- und ausgeschaltet werden, was Artefakte wie Motion Blur und Ghosting sowie Überstrahlungen von bestimmten Farben vermeidet. Dadurch lassen sich beispielsweise Fadenkreuze in Games präzise positionieren. Die Berechnungen und die Steuerung der DyAc2-Technologie finden im Monitor statt, sodass der Prozessor des Gaming-PCs nicht zusätzlich belastet wird.

Der XL2586X verfügt über einen Kontrastumfang von 1.000:1 (statisch) und 12.000.000:1 (dynamisch). Möglich machen das unter anderem die Technologien Black Equalizer sowie Color Vibrance, unterstützt durch eine abschirmende Haube, die Streulicht von anderen Lichtquellen eliminiert.

Mit der BenQ-exklusiven Funktion und App „XL Setting to Share“ können Gamer ihre XL2586X-Settings abspeichern und über das Web teilen. Im zugehörigen Webportal stehen Parametersätze für die bekanntesten Games zum Download bereit. Außerdem erkennt die Funktion, welche Art von Software gerade in Betrieb ist und passt die Monitoreinstellungen automatisch an.

Das neue Zowie-Modell lässt sich in der Höhe um 155 Millimeter einstellen, um 45 Grad drehen und in der Neigung zwischen -5 und 35 Grad verstellen. In der Höhenverstellung arbeiten Industrie-Kugellager, die eine leichtere und präzisere Einstellung ermöglichen als Gleitlager. Zudem ist der Fuß ist so geformt, dass Tastatur und Mauspad möglichst nahe aneinanderrücken können.

Der Zowie XL2586X ist ab sofort zum unverbindlichen Verkaufspreis von 1.199 Euro brutoo im Handel erhältlich.

Anzeige