75 Jahre Grundgesetz DooH-Kampagne in mehr als 60 Städten

Seit dem 23. Mai 1949 ist das Grundgesetz in Kraft – zuerst in der BRD, seit 1990 im vereinigten Deutschland. Diesem demokratischen Meilenstein gedenkt auch die deutsche Außenwerbe-Branche mit einer bundesweiten DooH-Kampagne.

Verantwortlich für die Kampagne, die derzeit auf rund 30 DooH-Netzen bundesweit zu sehen ist, zeichnen das IDOOH und der FAW; die Kreation hat Ströer Media Creation übernommen.

Die DooH-Kampagne ist der Höhepunkt einer inhaltsgetriebenen Gesamt-Digital-Kampagne, die seit sieben Wochen in verschiedenen Dramaturgie-Elementen über die Werte und Rechte des Grundgesetzes auf den Ströer-Medien redaktionell wie in Kampagnenform informiert und aufklärt. Den Anfang der Gesamt-Kampagne bildeten Statements zum Grundgesetz, gefolgt von aufklärenden Spots für Kinder und Erwachsene und vielfältigen Beiträgen von Kooperationspartnern, unter anderem NGOs und der Kulturbetrieb.

3 Milliarden Kontakte

Inklusive dem Anbieter-übergreifenden bundesweiten Geburtstagsgruß über DooH erzielt die Kampagnen-Offensive zum Grundgesetz-Jubiläum laut den Organisatoren am Ende eine Reichweite von circa 3 Milliarden Kontakten.

Alexander Stotz, CEO Ströer Media Deutschland, Präsident des Fachverbandes FAW und Vorstandsmitglied des IDOOH, sagt: „Dieses inhaltsgetriebene Projekt zum 75. Geburtstag unseres Grundgesetzes ist für mich eine Herzensangelegenheit. Gerade in diesem Jahr geht es mehr denn je um gemeinschaftliche, positive Bewegungen, um faktenreiche Information, um Aufklärung – für alle. Um das zu vermitteln, nutzen wir die unglaublichen Möglichkeiten unseres systemrelevanten Mediums, die Reichweite und unser starkes Außenmedien-Bündnis. Damit bringen wir, mitten im Stadtraum, unsere gemeinschaftliche Verfassung, das Grundgesetz, in seiner großen Bedeutung als demokratisches Fundament unserer Gesellschaft ins Bewusstsein.“

Viele Werber machen mit

Nadia Abou-El-Ela, Geschäftsführerin beim IDOOH, ergänzt: „Als reichweitenstarkes und demokratisches Medium im öffentlichen Raum bieten die digitalen Außenmedien einen hohen gesellschaftlichen Mehrwert: Sie können in vielfältigen Formaten die Menschen schnell informieren und aktivieren. Und sie sprechen insbesondere auch diejenigen an, die über die herkömmlichen Massenmedien kaum mehr zu erreichen sind. Von Jung bis Alt – alle sind dabei.“

Folgende Unternehmen beteiligen sich an der Geburtstags-Kampagne (in alphabetischer Reihenfolge): Airtango, AWK Außenwerbung, Cittadino, Deutsche Hochschulwerbung, Digooh Media, Dinamix, Dooh.eu, Doohvolution, Executive Channel Network, Edgar Ambient Media Group, Flughafen Stuttgart, Goldbach, Hygh, Infoscreen, Inovisco Mobile Media, ISM Intelligent Signage for Media, Projektunion, Jolt, RBL Media, RSG Group, Schindler, Ströer, TV-Wartezimmer, Unicum TV, Uze Mobility, Viewento und Walldecaux.

Folgende NGOs, Initiativen und Redaktionen beteiligen sich inhaltlich an der Gesamt-Aktion (in alphabetischer Reihenfolge): Engagement Global, Fotografennetzwerk Freelense, Fridays For Future Düsseldorf, Hope, T-Online, Statista, Sinnflut – Zukunft gesunde Stadt.

