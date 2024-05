Tobias Lange wird ab sofort als Managing Director das Geschäftsführungsteam der Mediaagentur PHD Germany unter CEO Sabine Knöpfel-Ruth verstärken. Seine Hauptaufgaben liegen in der Förderung des Transformationsprozesses der Agentur, insbesondere in den Bereichen plattformbasierte holistische Kommunikationsplanung und Integration von zukunftsweisenden Lösungen und Technologien. Er berichtet an Stephan Winter, Chief Strategy Officer bei PHD Germany.

Tobias Lange, 38 Jahre alt, mit einem Masterabschluss in Marketing & Kommunikation, begann seine Karriere bei Publicis Media und trat 2017 PHD Germany bei. In seiner vorherigen Rolle als Managing Partner war er für Kunden wie die Volkswagen Group tätig, wo er nach Angaben des Unternehmens seine strategischen, innovativen und Führungs-Fähigkeiten erfolgreich unter Beweis stellte. „Seine Leadership-Qualitäten und sein Gespür für Menschen tragen dazu bei, dass in seinen Teams schnell ein starker Teamspirit entsteht, in dem Talente sich kontinuierlich weiterentwickeln“, sagt CEO Sabine Knöpfel-Ruth. Kampagnen, die unter der Regie von Tobias Lange entstanden, seien bereits mehrfach bei Awards wie dem Deutschen Mediapreis oder dem Effie Award ausgezeichnet worden.

„Ich freue mich sehr über meine neue Rolle und das in mich gesetzte Vertrauen“, sagt Tobias Lange. „Bei PHD schätzen wir die Nähe zu unseren Kunden, das Verständnis für ihre individuellen Herausforderungen und die Förderung von Innovation sowie Kreativität. In diesem inspirierenden Umfeld kann ich mich gemeinsam mit unserem herausragenden Team kontinuierlich weiterentwickeln und aktiv zum Erfolg der Agentur und unserer Kunden beitragen.“