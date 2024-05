Mediaplayer von Giada sind beim Distributor Concept International ein fester Baustein im Portfolio. Nun erweitert Concept sein Giada-Portfolio und bietet nun auch Mainboards des Herstellers an. Die platzsparenden Alternativen zu einem Player mit Gehäuse sollen vor allem durch Flexibilität in Ausstattung und Einsatzbereich punkten – zum Beispiel in Stelen, Bestellterminals und Kiosksystemen.

Dadurch sind unter anderem neu im Portfolio: Das IB5-8131 im Mini-ITX-Format, das mit Intel Core-I-Prozessoren der 12. bis 14. Generation bestückt werden kann, und das IB3-771 mit Android 12 im Format 160 x 108 Millimeter, welches bis zu vier Displays bedienen kann, standardmäßig über eine NPU verfügt und damit auch KI- und Deep-Learning-Anwendungen unterstützt.

IB5-8131 und IB3-771

Mit Displayport und HDMI-Anschluss bespielt das IB5-8131 zwei Displays gleichzeitig, beim Displayport sogar in gestochen scharfen 8K. Alternativ ist es auch mit VGA-Port erhältlich. Darüber hinaus stehen 4-mal USB (2-mal USB3.2 Gen2 und 2-mal USB2.0) und 2-mal Lan zur Verfügung, sowie intern ein weiterer HDMI-Port und vier zusätzliche USB-Anschlüsse. Gerade an Bestellterminals, wo mehrere Kartenleser, zwei Displays und Drucker angeschlossen werden müssen, ist somit für genügend Schnittstellen gesorgt. Darüber hinaus gibt es intern noch einen digitalen Anschluss – mit je vier Ein- und Ausgängen und einem Dual-Channel-LVDS-Port. Die Abmessungen betragen 170 mal 170 Millimeter, als Betriebssysteme werden Windows 10/11 und Linux unterstützt.

Das noch kleinere IB3-771 ist mit einem Quad-Core RK3588 Prozessor und Android 12 ausgestattet. Mit der NPU und einem HDMI-In Port eignet sich das Board unter anderem für Video-Stream-Erkennungsalgorithmen. Dies erlaubt es beispielsweise, Gesichtserkennungssoftware oder maschinelle Fehlererkennungssoftware zu integrieren.

Auch hier sind viele Schnittstellen vorhanden: 2-mal HDMI (einmal 8K, einmal 4K), 4-mal USB3.2 Gen1 (extern), 6-mal USB2.0 (intern), 2-mal Lan. Onboard gibt es noch einen EDP- und LVDS-Port für zwei weitere Displays. Das Board besitzt zudem einen Lüfter und ist somit für den Dauereinsatz 24/7 geeignet.

Die Motherboards von Giada sind ab sofort bei Concept International erhältlich. Das IB5-8131 ist für einen Listenpreis von 200 Euro zu haben und das IB3-771 ab 300 Euro. Für Reseller oder Systemintegratoren gibt es spezielle Konditionen. Auf Wunsch unterstützt Concept International den Rollout von Projekten mit dem Total Preparation Service: Die Geräte werden, auch in hohen Stückzahlen, projektspezifisch konfiguriert und getestet geliefert.