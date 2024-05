Creative Realities (CRI) aus Louisville, Kentucky, ist eines der größten Pure-Play-Digital Signage-Unternehmen in Nordamerika. Mit seinen 275.000 aktiven SaaS-Lizenzen gehört CRI laut dem invidis Software Ranking zu den Top 10 der globalen CMS-Anbieter. Trotz dieser Zahlen ist das Unternehmen am europäischen Markt wenig bekannt. Das will Creative Realities jetzt ändern und entwickelt ein spezielles Channel-Programm für EMEA.

Das heutige CRI ist eine 2022 fusionierte Einheit von Creative Realities und Reflect Systems. Seitdem ist CRI einer der am schnellsten wachsenden Digital Signage-Softwareplattformen. Zum CRI-Ökosystem gehören verschiedene, auf Vertikalmärkte spezialisierte CMS-Lösungen: Clarityhub für das QSR- und Convenience-Store-Segment, Reflectview für den Einzelhandel. Adlogic dagegen bietet Ad-Serving-Funktionen und programmatische Integration für das Kampagnenmanagement in Retail Media Networks.

Mit seinem SaaS-Geschäftsmodell sieht sich Creative Realities gut positioniert, um EMEA-Digital Signage-Integratoren anzusprechen. Außerdem setzt CRI auf die Benutzerfreundlichkeit seiner Plattformen, die robuste Funktionalität sowie sein Service-Angebot. Was besonders für große Player interessant sein soll: Exklusivität, Gebietsschutz, Sonderpreise und andere Anreize im Gegenzug für Mengenzusagen.

„Channel-Programme sind in der Branche nicht neu, aber für Integratoren ist es oft eine Herausforderung, einen echten Mehrwert zu erzielen“, sagt Rick Mills, CEO von CRI. „Wir hoffen, dass dieses Programm bei der EMEA-Gemeinschaft Anklang findet und einen Mehrwert sowohl für ihre Kunden als auch für ihr Go-to-Market-Geschäftsmodell bietet.“

Das Channel-Programm soll EMEA-Integratoren bei groß angelegten Rollouts in den USA und Kanada unterstützen – mit Dienstleistungen wie Projektmanagement, Beschaffung, Installationsdiensten und „Day 2“-Supportdiensten einschließlich der Erstellung von Inhalten.