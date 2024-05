In gut zwei Wochen eröffnet die DSS Europe 2024 in München, und das invidis-Team hat wieder auf 24h-Betrieb umgestellt. Tag und Nacht analysieren und schreiben wir in der heißen Phase an den neuen Jahrbüchern und den DSS Europe Keynotes. Dieser Aufmacher entstand um 04:38h noch vor Sonnenaufgang.

Seit 18 Monaten analysiert das invidis-Team rund um Marco Wassermann den globalen Digital Signage-Markt, vergleicht und verifiziert 25 der führenden CMS-Plattformen und führt Hintergrundgespräche mit Software-Entwicklern, Integratoren und Endkunden. Wo steht die Digital Signage-Software-Branche im Jahr 2024, welcher Tech-Stack ist zukunftsweisend und wer hat das Zeug, im Markt zum dominierenden Anbieter zu werden. Die Ergebnisse veröffentlichen wir auf der DSS Europe 2024, im Jahrbuch und im neuen invidis Compass.

Lange war eine vollständige CMS-Suite das Maß aller Dinge – ob Scala, Grassfish oder Navori. Mit einer der großen Softwarelösungen konnten Integratoren Content erstellen, verwalten und ausspielen. Doch zunehmend suchen Endkunden nach modularen Softwarelösungen, die nur die bestehende CMS-Infrastruktur um Digital Signage-spezifische Features ergänzen. Stichwort Headless CMS oder ganz schmale, aber extrem leistungsfähige Digital Signage-Clients, die auf millionenteuren DXP-Plattformen aufsetzen und von Backendsystemen mit Daten in Echtzeit gefüttert werden.

Neue Marktteilnehmer verändern die Spielregeln

Doch die Disruption kommt nicht nur auf Endkundenseite, sondern auch von neuen Marktteilnehmern. So tritt Samsung mit VXT an, den Digital Signage-Einstiegsmarkt zu demokratisieren. Zu Unrecht befürchtet die Branche, in VXT nur einen Wettbewerber zur hauseigenen CMS-Lösung zu bekommen. Samsung tritt mit einem globalen Appstore an, den Vertrieb von Digital Signage-Software zu verändern – insbesondere auch für Partnerprdukte. Andere Displayhersteller arbeiten an ähnlichen Lösungen.

Bald ein Standard-Composer?

Die Branche hadert mit sich – benötigt es zukünftig noch einen eigenen Composer oder setzt sich ein Standard-Composer, zum Beispiel von Adobe durch? Für den einen ISV eine Horrorvorstellung, für andere Softwareentwickler die große Hoffnung. Denn der invidis-Vergleichstest zeigt auch, dass die Benutzerfreundlichkeit der Content-Erstellung zwischen den CMS-Anbietern stark variiert. Die Nutzer-Anforderungen verändern sich, und einige Anbieter haben es sich sichtbar schwer, mitzuhalten.

Ein CMS reicht nicht mehr aus

Nicht mehr nur die Verwaltung von Content, sondern auch die Fernwartung von Displays und Mediaplayern rückt in den Fokus von Digital Signage. Anbieterunabhängiges Remote Device Management (RDM) wird die neue Killerapplikation im Markt. Geschäftskritische Netzwerke müssen laufen, Ausfälle werden schnell teuer. Für den mittelständisch geprägten Digital Signage-Markt bringen die neuen RDM- und IT Security-Anforderungen neue Investitionen, die nicht mehr jeder stemmen kann.

Größe – Installed Base – wird für Softwareanbieter überlebenswichtig, um die ständig wachsenden Anforderungen finanzieren zu können. Mehrere Tausend CMS-Anbieter stehen im Wettbewerb – ein Großteil mit „Good Enough“-Lösungen. Doch die Spreu trennt sich zunehmend vom Weizen. Alles über Digital Signage-Auf- und -Absteiger, die neuesten Trends und Zahlen und Fakten in den kommenden invidis Jahrbüchern 2024. Exklusiv für DSS Europe Teilnehmer ab 22. Mai, zum kostenlosen Download für alle ab 1. Juni. Noch mehr erfahren DSS Teilnehmer in fünf invidis Keynotes und von fast 100 Panelteilnehmern auf der DSS Europe.

Jetzt noch Tickets sichern und auf der Summit-Website registrieren! Mit dem Code InvidisReaderdsse2024 erhalten invidis-Leser 30 Prozent Rabatt.

Anzeige