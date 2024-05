invidis baut seine Wissensplattform weiter aus, indem es die invidis academy in sein Portfolio aufnimmt. Der Schulungskurs richtet sich an Neueinsteiger in der Branche und an potenzielle Käufer von Digital Signage-Dienstleistungen. Alle Sitzungen, die von der Unit invidis impact durchgeführt werden, finden zunächst online statt; es sind aber auch maßgeschneiderte Schulungsprogramme verfügbar.

„Wenn wir in den letzten Jahren mit Marktteilnehmern gesprochen haben, waren wir viel zu oft verwundert über die fehlende ganzheitliche Kompetenz in der Branche“, kommentiert Markus Deserno, Partner bei invidis impact, das neue Angebot. „Je nachdem, wo sich der Kunde in der Wertschöpfungskette befand, wusste er alles über seinen spezifisches Teil, hatte aber Schwierigkeiten, das Wesentliche in anderen Teilen der Wertschöpfungskette zu definieren.“ Daniel Oelker, der zweite invidis-impact-Partner, kann dies teilweise aus eigenen Erfahrung heraus bestätigen: „Ich bin recht spät in die Branche gekommen und es gab keinen Lehrplan, um mich schnell einzuarbeiten.“

„Wir haben uns in die Lage von Branchenneulingen und Einkäufern auf der Kundenseite versetzt und eine klare Lücke im Marktangebot gesehen“, ergänzt Marco Wassermann, der dritte Partner von invidis impact, die Beweggründe für die Akademie.

Drei Optionen

Das Schulungsprogramm besteht aus drei Optionen, bei denen die Teilnehmer entweder mit einer allgemeinen Einführung in drei Stunden beginnen oder mit vier halbtägigen Modulen in die Tiefe gehen können. Alle Schulungen werden online durchgeführt, um der geografischen Verteilung der Branche Rechnung zu tragen. Die Schulungen sind entweder auf Englisch oder auf Deutsch verfügbar.

Mehr Details werden in Kürze veröffentlicht. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an academy@invidis.com, um ein detailliertes Programm zu erhalten.

