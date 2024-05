Außerhalb von Europa hat Broadsign in den vergangenen Jahren schon einige Programmatic-Plattformen übernommen. DSP-Angebote sind bis heute oft regionale Champions, es fehlt bisher an weltweit relevanten Agentur-unabhängigen DooH-DSPs. Mit der Übernahmen des in den Niederlanden ansässigen digitalen DooH-Werbetechnologieanbieters Outmoove erweitert Broadsign das europäische Angebot um ein programmatisches DooH-Kampagnentool für OoH-Spezialagenturen.

Die Transaktion, die das laufende Geschäft und die DooH-Demand-Side-Platform-Technologie (DSP) von Outmoove umfasst, soll es Outmoove ermöglichen, sich auf die Skalierung und weltweite Expansion des spezialisierten OoH-Agentur-Workflows und -Unterstützung zu konzentrieren, während Broadsign Zugang zum Fachwissen und den spezialisierten OoH-Kunden von Outmoove erhält. Outmoove mit Sitz in Amsterdam ist ein Programmatic Start-up mit laut Linkedin weniger als zehn Mitarbeitern.

Langjähriger Broadsign-Partner

Das 2017 von Mark van de Crommert und Mendel Looije gegründete DooH-Startup arbeitet schon seit Beginn eng mit Broadsign zusammen. Seit 2018 ist Broadsigns Reach Supply-Side-Plattform (SSP) mit der Outdoor-Demand-Side-Plattform (DSP) von OutMoove integriert, um die Nutzung von Echtzeit-Datenquellen und präzises Screen-Targeting globaler programmatischer DooH-Kampagnen zu optimieren.

Outmoove war eine der ersten für DooH entwickelten DSPs deren Planungs- und Einkaufsworkflows sich an etablierten Abläufen der großen Mediaagenturen orientierte. Group-M, Outsight (Billups) und unabhängige OoH-Agenturen zählen zu langjährigen Outmoove-Kunden.

Globale Expansion und mehr Automation

„Outmoove war ein früher Marktführer im programmatischen OOH-Bereich und ist seit fast sieben Jahren Broadsign-Partner. Wir freuen uns, das gesamte Team bei Broadsign willkommen zu heißen und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Outmoove, um ein offeneres und automatisiertes OoH-Ökosystem für Netzwerkbetreiber und Werbetreibende weiter aufzubauen“, sagte Burr Smith, Präsident und CEO von Broadsign.

„Unsere Partnerschaft erstreckt sich über Jahre intensiver Kundenbeziehungen und Strategiediskussionen, und diese Transaktion mit Broadsign wird uns helfen, OutMoove auf die nächste Stufe zu heben. Wir freuen uns, unsere Technologie und Talente zu bündeln, um das Wachstumsversprechen durch Automatisierung für unsere Branche einzulösen“, sagte Mendel Looije, Mitbegründer und CEO von Outmoove.

„Broadsign hat eine dynamische Marktposition aufgebaut, die Beziehungen zu vielen globalen DSPs und Partnern umfasst. Wir freuen uns, unsere Erfahrung in der direkten Unterstützung von Agenturen zu nutzen, um von innen heraus auf dieser Grundlage aufzubauen und noch mehr Wachstum für unsere Branche weltweit voranzutreiben“, sagte Mark van de Crommert, Mitbegründer und CCO von Outmoove.

Die finanziellen Konditionen der Transaktion werden wie üblich bei privaten Unternehmen nicht bekannt gegeben.