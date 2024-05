Goldbach Austria vermarktet in Oberösterreich 14 weitere programmatisch buchbare DooH-Flächen. Zu den Standorten, die dem langjährigen Partner Publica gehören, zählen zwei Screens auf der Fassade der beiden Einkaufszentren im Herzen von Linz: Atrium und Passage. Die restlichen zwölf Screens sind Roadside-Standorte an verschiedenen Verkehrsknotenpunkten in der Nähe von Einkaufszentren oder Fachmarktzentren. Durch die programmatische Anbindung lassen sich die Screens flexibler und gezielter ansteuern.

Petra Zacha, Geschäftsführerin von Publica Werbung & Consulting, sagt: „Wir haben bei der klassischen Vermarktung unserer Screens bereits sehr positive Erfahrungen mit Goldbach Austria gesammelt und vertrauen daher auf die neuen Möglichkeiten der von Goldbach angebotenen programmatischen Adtech-Lösung.“ Schon jetzt, kurz nach Start der programmatischen Anbindung, habe man durch das neue Angebot ein erhöhtes Anfragevolumen und Interesse der Kunden verzeichnen können.

„Wir freuen uns, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit unserem langjährigen Partner Publica nun durch die programmatische Anbindung auf ein neues Level zu bringen“, sagt Philipp Hengl, Head of Product & Partner Management DooH bei Goldbach Austria. „Durch programmatische Plattformen können Werbetreibende ihre Kampagnen in Echtzeit anpassen und optimieren und so die Aufmerksamkeit der Zielgruppe effektiver gewinnen.“

Insgesamt gehören jetzt 8.045 Screens zur Programmatic-Familie von Goldbach in Österreich.

