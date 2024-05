DooH in Polen Broadsign bindet Screen Network an

Broadsign bekommt mit Screen Network einen Kunden im polnischen DooH-Markt. Die Zusammenarbeit macht das digitale Inventar von Screen Network auf der Supply-Side-Plattform (SSP) von Broadsign verfügbar. Dadurch bekommt der Außenwerber Zugang zu 35 nachfrageseitigen Plattformen (DSPs), unter anderem Google Display & Video 360 und Adform.

Screen Network verwaltet nach eigenen Angaben das größte DooH-Netzwerk Polens mit mehr als 20.000 Screens, die täglich rund 10 Millionen Kontakte generieren sollen. Das Unternehmen ist auf Großformate spezialisiert, die sich landesweit in Großstädten, Bahnhöfen, Einkaufszentren und Einzelhandelsgeschäften befinden. Durch die programmatische Anbindung lassen sich Inhalte auf den Screens je nach Wetterbedingungen, Live-Ereignissen oder unter Verwendung anderer externer Trigger ansteuern.

Damian Rezner, COO von Screen Network, sagt: „Programmatic DooH ist ein sich entwickelnder Trend, der auf großes Interesse stößt. Indem wir unser Inventar in diesem Modell verfügbar machen, können unsere Kunden effizienter und schneller arbeiten.“

Broadsign wiederum verwaltet auf seiner SSP rund eine Million statische und digitale Werbeträger. Die Plattform umfasst Content-Distribution, Verkaufsinventar, automatisierte programmatische Transaktionen und OoH-Business-Management-Tools. „Unsere Zusammenarbeit mit Screen Network eröffnet Broadsign-unterstützten DSPs und Medienkäufern spannende Möglichkeiten, den Kanal zu nutzen und eine breite Palette an Premium-Screens in ganz Polen anzubieten“, sagt Frank Vallenga, VP of SaaS Sales bei Broadsign.

