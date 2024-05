Der DooH-Vermarkter Cittadino bietet für sein Flughafennetz bereits seit längerem das Programmatic-Angebot „Adressable Gate TV“. Damit können Marken ihre Kampagnen auf den Flugplan abgestimmt ausspielen. Ein schöne Anwendung zeigte der Spielzeughersteller Playmobil während der Spielwarenmesse 2024 in Nürnberg. Auf großen DooH-Screens an den Flughäfen München und Nürnberg begrüßte Playmobil die ankommenden Passagiere jeweils in ihrer Landessprache – sogar auf Chinesisch und Griechisch.

Insgesamt in sechs Sprachen wurde der Spot angepasst. Neben Begrüßungsworten baute die Spielwarenmarke zusätzliche Informationen über ihren Messeauftritt ein. Im Gegensatz zu anderen Targeting-Kriterien wie Alter oder Geschlecht ist das Targeting nach Herkunft am Flughafen ein ziemlich treffsichere Methode, die Botschaft einer Kampagne für die Passanten relevanter zu machen. Die Playmobil-Kampagne soll laut Cittadinos Rechnung zwischen dem 30.01. und dem 03.02.2024 mehr als zwei Millionen Kontakte erreicht haben.

Das Programmatic-Produkt Addressable Gate TV bietet Cittadino aktuell an neun deutschen Flughäfen im Abflug-, Ankunfts-, sowie im öffentlichen Bereich an.

Anzeige