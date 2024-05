Dass die Digital Signage-Branche sich langsam öffnet, war auch an der Teilnehmerzahl des Digital Signage Summit Europe (DSSE) 2024 zu sehen: Mehr als 500 Gäste waren Teil der Branchenveranstaltung, die invidis gemeinsam mit der ISE seit Jahren in München auf die Beine stellt. Es zeigt aber auch, dass die Branche in einem sich verändernden Markt mehr denn je nach Orientierung sucht. Das geht nur mit reichlich Austausch untereinander – wie diese Bilderauswahl vom zweiten Tag der Konferenz zeigt.

