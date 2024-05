So viele Gäste sah der DSS Europe noch nie zuvor und das merkt man auch an der Stimmung: Obwohl kontroverse Themen auf der Agenda liegen – allen voran der Beginn der Plattform-Ökonomie –, sind die Diskussionen konstruktiv und die Atmosphäre optimistisch aufgeladen. Das spiegelt sich auch in den Bildern vom ersten Tag wieder. Hier eine kleine Auswahl.

