Ende vergangenen Jahres stieg Lenovo zusammen mit Google in das Chromebox-Geschäft ein: Mit der neuen Chromebox Micro hatte Lenovo einen ultrakleinen Mediaplayer mit vorinstalliertem ChromeOS auf den Markt vorgestellt, der dieses Jahr in Kombination mit passenden Touchscreens auf den Markt kam. Gemeinsam mit Google und CPU-Partner Intel präsentiert Lenovo die Lösung groß auf dem Digital Signage Summit Europe 2024, der am 22. Mai in München startet.

Etwa so groß wie ein Smartphone, ist die Chromebox für Kiosk- und Digital Signage-Displays entwickelt, wo wenig Raum für einen Mediaplayer ist. Die dazu passenden Touchscreens von Lenovo Instorescreen haben eine zugeschnittene Einkerbung auf der Rückseite. Die Chromebox Micro hat genug Power und Anschlüsse, um zwei Displays mit 4K-Inhalten zu versorgen. Sie kommt mit einem Intel Celeron N4500 Prozessor sowie Intel UHD Grafik-Karte. Mit dem Chrome-Betriebssystem soll sie besonders mit hoher IT-Security überzeugen. Als lüfterloses Gerät ist sie einerseits resistent gegen Staub und Feuchtigkeit, andererseits für den leisen Betrieb geeignet. Als Anschlüsse stehen zur Verfügung ein USB-C 3.2 Gen 1, zwei USB-A 3.2 Gen 1, ein HDMI 1.4, ein RJ45, ein Audio Jack.

Die Chromebox Micro hatte ihren europäischen Marktstart auf der ISE 2024, wobei Signagelive als Software-Launch-Partner fungierte. Auf dem DSSE 2024 in München werden sowohl Lenovo als auch Google, Intel und Signagelive dabei sein und das Gerät vorstellen.

Für welche Anwendungen sich die Chromebox eignet, zeigt Lenovo in diesem Promo-Video:

