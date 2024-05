Dieses Jahr beginnt das Networking schon am Vorabend der Konferenz: Gemeinsam mit Google Chrome OS laden invidis und ISE in die Sportalm Munich Airport ein. Die Teilnehmer des Digital Signage Summit Europe (DSSE) haben hier die Gelegenheit, wertvolle Branchenkontakte in ungezwungener Atmosphäre zu knüpfen. Eingeladen ist jeder, der ein Ticket zur Konferenz hat.

Der Google Networking Evening findet am Dienstag, dem 21. Mai, von 17 bis 19 Uhr statt. Die Location – die Terrasse der Sportalm – befindet sich auf dem Münchner Flughafen Gelände, in unmittelbarer Nähe des Hilton Munich Airport, wo an den beiden Anschluss-Tagen der DSS Europe 2024 stattfinden wird.

Wer plant, zum Networking-Abend zu kommen, kann sich auf der offiziellen DSSE-Website kostenlos registrieren.