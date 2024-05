Sony und Ameria bringen ihre Kooperation auf den Digital Signage Summit Europe (DSSE) 2024: Mit dem Heidelberger Unternehmen hatte Sony an einer ersten Touchfree-Version seiner Display-Modelle gearbeitet. Jetzt ist die Gestensteuerungs-Technologie von Ameria mit allen Pro-Displays von Sony kompatibel – darunter die Bravia 4K Professional Displays und die neueste Generation von Crystal LED-Displays. Die Komplettlösung wird während der DSSE-Konferenz im Hilton Munich Airport zu sehen sein, die invidis mit der ISE am 22. und 23. Mai veranstaltet.

Sony-Displays mit Ameria Touchfree waren erstmals auf der ISE 2024 Anfang des Jahres zu sehen. Laut Sony ist die Partnerschaft ist eine Reaktion auf die steigende Nachfrage nach interaktiven Displays und Digital Signage-Lösungen in Unternehmen, im Bildungswesen, im Einzelhandel, in der Fertigung und im Gastgewerbe. Mit gestensteuerbaren Displays will Sony einen breiteren, anspruchsvolleren Kundenstamm ansprechen.

„Angesichts der wachsenden Bedeutung, die unsere Kunden dem Thema Interaktivität beimessen, freuen wir uns, Ameria als Sony-Partner begrüßen zu dürfen“, sagt Thorsten Prsybyl, Senior B2B Partnership Manager, Sony Professional Displays and Solutions. „Das Schöne an der von uns entwickelten Lösung ist, dass Nutzer weder bei der Erfahrung noch bei der Bildqualität Kompromisse eingehen müssen. Die Lösung funktioniert mit jedem professionellen Display von Sony, so dass die Kunden die Flexibilität haben, die Größe und das Modell zu wählen, das am besten zu ihrer Umgebung passt.“

„Aus unserer Sicht ist Sony der perfekte Partner”, sagt Johannes Tröger, Senior Vice President of Strategy and Business Development, Ameria. „Wir waren auf der Suche nach Hardware-Anbietern, die Bildschirme von hervorragender Qualität, eine einfache Software-Integration und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit bei der Schaffung eines standardisierten Setups bieten. Sony bot uns all dies und noch mehr. Das Unternehmen hat die Chance ergriffen, gemeinsam innovativ zu sein, und hat uns entscheidend dabei geholfen, die Grenzen des Machbaren zu erweitern.“

Nach dem DSSE werden die Sony-Displays mit Ameria Touchfree auch auf der Infocomm in Las Vegas zu sehen sein.

