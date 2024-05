Media Frankfurt baut sein Vermarktungsnetzwerk Skyconnect durch eine Kooperation mit dem Köln Bonn Airport weiter aus. Skyconnect kommt damit auf insgesamt acht Flughäfen im DACH-Raum, die Werbetreibende für übergreifende Kampagnen buchen können.

Köln Bonn kommt jährlich auf rund 10 Millionen Passagiere und gehört damit zu den sechs größten Flughäfen Deutschlands. Auf dem Gelände befindet sich ein Mix aus analogen und digitalen Werbeflächen, sowohl In- als auch Outdoor.

Zum Skyconnect-Netzwerk gehören neben Köln Bonn auch die Flughäfen Frankfurt, Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, Wien und Zürich. Media Frankfurt bietet Buchung in Paketen an, die auf verschiedene Zielgruppen zugeschnitten sind: Business, Holiday, Welcome, Departure und Luxury. Insgesamt soll Skyconnect eine Gesamtreichweite von 192 Millionen Passagieren haben.

