Der Londoner AV- und IT-Integrator Tateside ist jetzt Partner des US-amerikanischen Formel-1-Teams Moneygram Haas, ursprünglich Haas Formula. Während der Rennsaison 2024 wird Tateside den gesamten Digital Signage-Bedarf des Teams decken. Seit 2018 arbeitet Tateside bereits mit dem Haas-Team zusammen. In der Vergangenheit hatte der Integrator bereits AV-Installationen in der Fabrik in Banbury sowie an der Rennstrecke bereitgestellt.

Das Haas-Team hatte Tateside 2023 schließlich beauftragt, neue Marketing-Visuals und Live-Streaming-Daten mittels Digital Signage in die Garage zu bringen. Tateside wählte ein vernetztes Ökosystem aus Brightsign-Playern, die 55-Zoll-Videowand-Displays von LG ansteuern. Die Player synchronisieren und timen die Inhalte auf den Displays, einschließlich Sponsorenmaterial, Animationen, Live-Feeds und Zeitmessdaten.

Tateside-Projektmanager Joby Morris arbeitet mit dem Marketing- und IT-Team des Rennstalls zusammen, damit die Inhalte vor der Rennwoche rechtzeitig hochgeladen und programmiert werden. Die Brightsign-Player sind für verschiedene Veranstaltungen wie Qualifying und freies Training programmiert und zeigen relevante Inhalte und Daten an. Diese Funktionalität wird über UDP-Befehle gesteuert.

„Wir werden auch weiterhin mit Moneygram Haas zusammenarbeiten, um das Signage des Teams zu erneuern und zu verbessern, sobald sich die Anforderungen weiterentwickeln“, sagt Joby Morris. Mit einem Managed-Services-Vertrag wird Tateside die AV-Dienste für das Moneygram Haas F1-Team während der gesamten Saison 2024 verwalten. Damit wird der Integrator auch bei Problemen mit dem Digital Signage-System einspringen.

Anzeige