Bütema hat die an einem neuen Standort in Frankfurt eröffnete Filiale von Baby-Walz mit digitalen Retail-Lösungen ausgestattet. Der Retailer für Kinderbedarf startet damit einen digitalen Testlauf, der auf weitere Filialen ausgeweitet werden soll.

Anfang April 2024 eröffnete nach einem Umzug die Baby-Walz-Filiale in der Frankfurter Schillerstraße neu. Insgesamt wurden dort acht Digital Signage-Displays installiert, um das Einkaufserlebnis der Kunden zu bereichern.

Screens für Retail Media

Darunter befinden sich mehrere Screens auf der Fläche, die passend zu den umliegenden Produkten Content ausspielen.

Darüber hinaus wurden zwei 75-Zoll-Displays im Schaufenster platziert, um Kunden bereits vor Betreten des Geschäfts zu informieren und zu emotionalisieren. Baby-Walz plant, diese Schaufensterflächen an Lieferanten zu vermieten, um maßgeschneiderte Werbemöglichkeiten anzubieten.

„Indem wir gezielt auf digitale Touchpoints setzen, verbessern wir das Kundenerlebnis und erleichtern unseren Kunden den Zugang zu relevanten Informationen“, sagt André Ellinghaus, Senior Retail Manager bei Baby-Walz. „Dies führt zu einer spürbaren Vereinfachung der Abläufe in der Filiale und schafft so mehr Zeit für unsere Kund;innen. Zusätzlich erhöhen wir unsere Flexibilität in der Instore-Kommunikation und nutzen die Optionen, durch Bewegtbilder in Echtzeit und nach individuellen Vorgaben, unkompliziert und zügig mit unseren Kunden zu interagieren.“

