Unter dem Riesenscreen Piccadilly Lights startete 100-Tage-Countdowns bis zu den Paralympischen Spielen Paris 2024. Mit dem Screen-Vermarkter Ocean Outdoor versammelten sich hier am 20. Mai die Botschafter von Paralympics GB Paris 2024, darunter die Athleten Liam McGarry und Funmi Oduwaiye. Ein fünfminütiger Spot, gestaltet von der Ocean-Hausdesignerin Giulia Consonni, lief auf dem Screen und präsentierte Fotos von 17 Paralympioniken und Paralympics-Hoffnungen. Diesen Spot zeigte Ocean im Anschluss auf weiteren DooH-Netzwerken mit insgesamt 113 Screens in sechs Städten.

In Zusammenarbeit mit Team GB richtet Ocean Outdoor zudem Fanzonen an acht neuen Orten eingerichtet, darunter Battersea Power Station und Mayfair’s Grosvenor Square in London, Spinningfields in Manchester, St James Quarter in Edinburgh, Bullring in Birmingham, Cabot Circus in Bristol, West Quay in Southampton und Liverpool One. Diese neuen Fanzonen ergänzen die bereits bestehenden neun Standorte in sieben Städten in Schottland und England.

Der Eintritt zu den Fanzonen ist frei. Ab der Eröffnungsfeier der Paralympischen Spiele Paris 2024 am 26. Juli werden sie täglich geöffnet sein. Kevin Henry ist Leiter für Inhalte und Sponsoring bei Ocean und kommentiert die Bedeutung dieser Out-of-Home-Erlebnisse: „OoH funktioniert, weil es den Menschen die Spiele durch beeindruckende Fan-Erlebnisse, kuratierte Zuschauerbereiche, On-Screen-Inhalte, übertragene Höhepunkte und Aktualisierungen aller sportlichen Ereignisse näher bringt. Für 2024 gibt es all diese Möglichkeiten wieder, größer und noch besser.“

Seit 2015 ist Ocean Outdoor offizieller Partner des Team GB und wurde 2022 auch Goldpartner von Paralympics GB.

