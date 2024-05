BenQ bringt mit den Modellen GW2490 und GW2790 zwei neue Full-HD-Monitore für den Einsatz in Unternehmen sowie im eigenen Home Office auf den Markt. Die beiden Neuzugänge bieten auf IPS-Panels mit Bilddiagonalen von 60,5 cm/23,8 respektive 68,5 cm/27 Zoll Platz für Routinearbeiten am PC. Für den Einsatz mit MacBooks stellen die GW-Monitore einen eigenen Darstellungsmodus, denM-Book Mode, bereit. Dabei decken die Displays mit einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln 99 Prozent des SRGB-Farbraums ab.

Bei den zwei neuen Modellen der GW-Serie hat BenQ neben guter Darstellungsqualität für den Alltag einen Fokus auf die ergonomische Darstellung der Bilder gelegt. Neben der hohen Bildwiederholfrequenz von 100 Hertz für flimmerfreie Darstellung gibt es in den Modellen GW2490 und GW2790 einen Low Blue Light Modus, der direkt am Gehäuse über einen Taster aktiviert werden kann. Zusätzlich misst der exklusive Brightness Intelligence Sensor die Helligkeit des umgebenden Lichts und passt die Hintergrundbeleuchtung des Panels entsprechend an. Der Tüv Rheinland hat beide Monitore nach den Ergonomiestandards Eye Comfort und Eyesafe 2.0 sowie als Monitore mit Low Blue Light als schonend für das menschliche Auge zertifiziert.

Darüber hinaus bietet BenQ die Software Eye-CareU an: Ein Pop-Up lässt sich so einstellen, dass in definierten Abständen an Körperhaltung, Arbeitszeiten, Licht- und Entfernungseinstellungen erinnert wird. So kann man sich auf seine Arbeit konzentrieren, während die Software über die Gesundheit wacht. Außerdem gibt es einen Color Weakness Mode: Menschen mit einer Rot-Grün-Schwäche können die Inhalte der Bilder besser erkennen.

Die Monitore GW2490 und GW2790 verfügen neben dem M-Book Modus über weitere Voreinstellungen für verschiedene Tätigkeiten. Darunter sind auch Modi für Programmierarbeiten. Hier wird der Kodierungsmodus so gestaltet, dass jede Farbe beim Programmieren besser hervorsticht und der Kontrast und die Sättigung im dunklen Modus optimiert werden. Der E-Paper-Modus fördert lange Lesesitzungen, indem es den Text und den Hintergrund ausgleicht und die Darstellung somit angenehmer für das Auge gestaltet.

Über zwei HDMI-1.4-Anschlüsse und einen DisplayPort 1.2 können mehrere Quellen an einen Monitor angeschlossen werden. Am unteren Bildschirmrand ermöglicht die GW-Serie das Umschalten zwischen verschiedenen Geräten.

Beide Modelle sind ab sofort im Handel verfügbar; der BenQ GW2490 für 99 Euro (UVP, brutto) und der BenQ GW2790 für 129 Euro (UVP, brutto).

Anzeige