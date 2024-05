Humly erweitert seine Plattform für Arbeitsplatzmanagement ins Parkhaus: Ab sofort können im Programm Humly Floor Plan auch Parkplätze gebucht werden; die Plattform bietet dabei einen vollständigen Überblick über den Parkplatz oder das Parkhaus. Die 3D-Visualisierung der Software ermöglicht es den Nutzern, schnell verfügbare Plätze für allgemeine Parkplätze, Besucherparkplätze, Behindertenparkplätze, Parkplätze für Elektrofahrzeuge und andere Bereiche zu erkennen. Die Parkplätze sind als „gebucht“ oder „verfügbar“ markiert, durch Anklicken kann der Nutzer einen freien Platz beanspruchen.

„Wir haben diese Anwendung entwickelt, um Mitarbeitern und Besuchern dabei zu helfen, sich im Betondschungel des alltäglichen Parkens zurechtzufinden, was besonders in belebten Stadtzentren sowie auf gemeinsam genutzten Parkplätzen und in Garagen eine Herausforderung sein kann“, sagt Oskar Hagberg, CTO von Humly. „Humly Floor Plan eignet sich aufgrund seiner Vollansicht und seiner interaktiven Möglichkeiten perfekt für diese Aufgabe.“ In Kürze sollen weitere interaktive Elemente hinzukommen, darunter anklickbare Symbole, mit denen die Buchungsmöglichkeiten einfacher zu erkennen sind.

Humly wird das neue Park-Feature auf der Infocomm 2024 vorstellen. Dort wird Humly auch neues netzwerkfähiges Zubehör für seine Booking Devices vorstellen, die teilweise schon auf der ISE gezeigt wurde. Humly demonstriert auch ein zweites externes Zubehörteil, um die Anwesenheit von Personen in einer Telefonzelle oder einem anderen persönlichen Besprechungsraum zu erkennen. Der externe Sensor benachrichtigt das lokale Buchungsgerät, wenn jemand die Kabine betreten hat, das dann in den Modus „gebucht“ schaltet und die eingebaute LED-Beleuchtung auf Rot umschaltet. Beide Zubehörelemente können in Wänden oder unter Schreibtischen angebracht werden können.

