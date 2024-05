Die Infocomm 2024 präsentiert ihr Business- und Projektmanagement-Schulungsprogramm für Las Vegas. Die Schulungen wenden sich an AV-Integratoren und werrden vom Avixa Market-Intelligence-Team präsentiert. Unter anderem wird es ein ganztägiges Biz-Skills-Programm der NSCA sowie ein Lunch zum aktuellen Stand der Branche geben.

Annette Sandler, Senior Director of Live Content, U.S. and Canada, bei Avixa, sagt: „Wir haben dieses Programm entwickelt, um AV-Integratoren die Fähigkeiten zu vermitteln, die sie benötigen, um in der heutigen Geschäftswelt erfolgreich zu sein. AV-Profis werden lernen, wie sie die Projekteffizienz steigern, ihre Soft Skills verbessern, um starke Kundenbeziehungen zu entwickeln, und sich für neue Geschäftsmöglichkeiten in der AV-Branche positionieren können.“

Das NSCA Biz-Skills-Programm findet am Dienstag, dem 11. Juni, statt. Es bietet Einblicke und Werkzeuge zur Verbesserung der Geschäftsabläufe in der Pro-AV-Branche. Die Workshops „Integration Business Finance“, „Integration Business Sales“, „Integration Business Operations“ und „Integration Business Project Management“ konzentrieren sich jeweils auf spezifische Aspekte des Geschäfts- und Projektmanagements.

Tom LeBlanc, NSCA Executive Director, wird die NSCA Luncheon Plenary Session leiten, in der Faktoren untersucht werden, die den Zustand der Branche zur Mitte des Jahres 2024 bestimmen. Das Market Insights Lunch: State of the AV Industry am Dienstag, 11. Juni, wird Einblicke in die Forschung des Avixa-Marktforschungsteams bieten, einschließlich der 2024 Industry Outlook and Trends Analysis (IOTA).

Am Donnerstag, den 13. Juni, wird man in der Sitzung „Emerging Integrator Opportunities in the Physical-Security Space“ erörtern, wie Integratoren ihre Kernkompetenzen erweitern können, um ein One-Stop-Shop für das technologische Ökosystem ihrer Kunden zu werden. Ebenfalls am Donnerstag werden in der Sitzung „Business Tools Leveraging Generative AI“ aktuelle Anwendungsfälle für KI in Business-Tools vorgestellt.

Ergänzend zu diesem Programm finden bei Avixa Xchange Live am Stand W2847 interaktive Sitzungen statt: „Shattering the Myths of Technology-as-a-Service“ am Mittwoch, dem 12. Juni, und „AV Integration: Ist Ihr Unternehmen für die heutige, wettbewerbsintensivere Landschaft gerüstet?“ am Freitag, dem 14. Juni.

Die Infocomm 2024 findet vom 8. bis 14. Juni im Las Vegas Convention Center statt

Anzeige