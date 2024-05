Kim Whanki auf LG OLED-Kunst in New York

Die Kunstmesse Frieze 2024 in New York wird wie vergangenes Jahr Schauplatz einer OLED-Ausstellungsrekonstruktion von LG sein. Vom 1. bis 5. Mai wird in der LG OLED Lounge werden Werke des koreanischen Künstlers Kim Whanki unter dem Titel „We Meet Again in New York“ auf einem OLED-Screen präsentiert.

Gleichzeitig wird vom 2. Mai bis zum 13. Juni eine Sonderausstellung des koreanischen Meisters im Korean Cultural Center New York mit dem Titel „Whanki in New York“ zu sehen sein. Beide Präsentationen zusammen stellen die erste öffentliche Ausstellung von Kims Werken in New York dar, 50 Jahre nach seinem Tod im Jahr 1974.

Auf dem Kunstmarkt ist Kim Whanki ein sehr gefragter Name: Neun seiner Werke gehören zu den zehn teuersten Kunstwerken moderner koreanischer Künstler, die auf Auktionen verkauft wurden, und alle wurden in New York in seinem charakteristischen „All-over-dot“-Stil fertiggestellt.

Anpassung durch koreanische Künstler

In der LG OLED Lounge auf der Frieze 2024 werden insgesamt fünf abstrakte Meisterwerke zu sehen sein, die während Kim Whankis New Yorker Zeit entstanden sind und heute von einer neuen Generation von koreanischen Media-Künstlern digital umgesetzt wurden – darunter Je Baak, Professor an der Hochschule für Bildende Künste der Nationalen Universität Seoul, Verseday, eine Gruppe von Medienkünstlern, Mano Ahn, CEO von Ahn Graphics, und Jason Kim, CEO von Besign.

Die zeitgleich stattfindende retrospektive Ausstellung von Kim Whanki im KCCNY, „Whanki in New York“, bei der LG OLED als Headline-Partner auftritt, bietet weitere Gelegenheiten, einen Blick in Kims kreative Welt zu werfen. Zusätzlich zu den fünf digitalen Ausdrucksformen seiner Werke, die LG OLED zeigt, werden 27 Originalkunstwerke aus dem Whanki Museum, darunter persönliche Gegenstände wie Tagebücher, Fotos und Briefe, zu sehen sein. Zum ersten Mal werden auch private Sammlungen von New Yorker Bekannten von Kim und seiner Frau ausgestellt.

„LG Electronics ist stolz darauf, das Vermächtnis von Kim Whanki zu würdigen und dem weltweiten Publikum eine einzigartige Gelegenheit zu bieten, sich mit einem legendären Künstler auseinanderzusetzen, der in New York bisher kaum bekannt war“, sagt Kate Oh, Vice President Brand Communication Division bei der LG Home Entertainment Company. „Durch unsere digitale Leinwand haben LG OLED und eine neue Generation von Künstlern Kims Kunstwerke in noch nie dagewesener Detailtreue zu neuem Leben erweckt und damit eine innovative Hommage an sein Vermächtnis geschaffen.“ Für seine OLED-Arbeiten moderner Küsntler hat LG eine eigene Website geschaffen.

