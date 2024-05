Sphere Entertainment, Betreiber der Las Vegas Sphere, übernimmt die restlichen Anteile von Holoplot, dem Berliner Audiospezialisten und Sound-Lieferanten des gigantischen Event-Saals. Sphere Entertainment war bereits 2018 mit 25 Prozent bei Holoplot eingestiegen, um gemeinsam Sphere Immersive Sound zu entwickeln – das angeblich weltgrößte Audiosystem. Es besteht aus 1.600 integrierten und 300 mobilen Lautsprechern, genannt Holoplot X1 Matrix Arrays.

In einer gemeinsamen Erklärung im Namen von Sphere Entertainment sagen David Dibble, CEO bei MSG Ventures, und Paul Westbury, EVP, Development and Construction: „Diese Akquisition spiegelt das Engagement unseres Unternehmens wider, an der Spitze der immersiven Erfahrungen zu bleiben, während wir Wachstumsmöglichkeiten sowohl für Sphere als auch für Holoplot untersuchen.“

Sphere Immersive Sound wurde erstmals 2022 im Beacon Theatre in New York eingeführt, das von der Madison Square Garden Entertainment Corp. betrieben wird und zusammen mit Sphere Entertainment zur MSG Family of Companies gehört. Roman Sick, CEO und Mitgründer von Holoplot, sagt: „Wir haben viele Jahre lang mit dem Sphere-Team zusammengearbeitet, um unsere Technologie zu entwickeln, und gemeinsam haben wir das Live-Sound-Erlebnis für immer verändert.“ Als Ergebnis dieser Transaktion könne Holoplot seine Mission beschleunigen, seine Technologien in mehr Anwendungen und Märkte zu bringen und die Audio-Innovation weiter voranzutreiben.

Die Transaktion ist laut abgeschlossen. Holoplot wird seinen Sitz in Berlin beibehalten und als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Sphere Entertainment agieren.