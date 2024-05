Viewsonic bringt eine neue LED-Lösung für Indoor-Videowalls auf den Markt: Die LDC-Serie soll die Vorteile des All-in-One-Konzept mit der Vielfalt an Installations-Möglichkeiten traditioneller LED-Panels vereinen. Die modularen LED-Displays ermöglichen laut Viewsonic Konfigurationen von bis zu 760 Zoll. Die Serie ist Videowall und Digital Signage-Installationen in Unternehmen sowie in kommerziellen und öffentlichen Bereichen entwickelt.

Carsten Jochmann, Head of AV, DACH-Region bei Viewsonic, sagt: „Die Markteinführung der neuen LDC-Serie ist ein bedeutender Meilenstein in der Branche und zeigt, dass Flexibilität, mühelose Installation und Benutzerfreundlichkeit in einer ultragroßen LED-Wall nebeneinander bestehen können.“ Mit dem neuen Produkt zielt Viewsonic vor allem darauf ab, sein Angebot auf den wachsenden Digital Signage-Markt auszuweiten, wie Carsten Jochmann erklärt.

Die Displays der LDC-Serie sind randlos und lassen sich in verschiedenen Größen, Seitenverhältnissen und Formaten zusammenstellen. Möglich ist zum Beispiel ein 414-Zoll-Display mit einem Seitenverhältnis von 21:9 oder ein 378-Zoll-Display mit einem Verhältnis von 16:9. Die Serie nutzt ein All-in-One-Design, das mehrere Systeme und Komponenten in einer Box für die Systemsteuerung integriert. Das macht zusätzliche Serverräume überflüssig und erleichtert Transport und Installation. Für die LED-Panels verwendet Viewsonic die Glue-on-Board (GOB) Technologie, wodurch die widerstandsfähig gegenüber Stößen, Staub und Feuchtigkeit sind.

Die Displays haben ein dünnes Design von 31 Millimeter Bautiefe und einen 6 Millimeter schmalen Rahmen. Die abnehmbare Steuereinheit soll eine Anpassung an verschiedene Umgebungen ermöglichen. Die Serie unterstützt eine zentralisierte LAN-Steuerung für die Fernüberwachung und Fehlerbehebung in Echtzeit. Laut Hersteller ist sie ist mit gängigen Systemen zum Gerätemanagement von Drittanbietern kompatibel. Viewsonic bietet kostenlose Herstellerunterstützung bei der Installation an.

