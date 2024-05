Kindermann erweitert sein Portfolio mit dem OPS-PC MT8195. Durch diesen lassen sich ältere Touchdisplays auf den neuesten Betriebsstand bringen.

Der neue OPS-PC kommt außerdem mit einigen Verbesserungen. Neben dem Mediatek Octacore SoC, 8 Gigabyte DDR4-RAM, einer 128 Gigabyte SSD-Festplatte und Wifi-6-Modul, ist das Produkt mit einer EDLA-Zertifizierung ausgestattet. EDLA steht für das Google-Programm Enterprise Devices Licensing Agreement, ein neues Programm, das die uneingeschränkte Nutzung des Betriebssystems sowie aller Google-Dienste ermöglicht. So wird ein offizieller Zugang zum Google Play Store sichergestellt und Apps sowie Tools können nahtlos integriert werden. Auf der anderen Seite erhöht die Zertifizierung auch die Gerätesicherheit, da sie den Dienst Google Play Protect verfügbar macht. Als Betriebssystem verfügt der OPS-PC MT8195 über Android 13.

Speziell für den Bildungsbereich bietet Kindermann den OPS-PC als sogenannte „Education Box“ mit einer fünfjährigen Lizenz des Device-Management-Systems Mobicontrol von Soti an. Gerade im Bildungswesen ist laut Kindermann die Verwendung von Google-Diensten problematisch, da sie einen Google Account voraussetzt. Diese dürfen jedoch aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht personifiziert sein und generische Accounts ohne Zugangsbeschränkungen sind für Schulen ungeeignet. Mit Mobicontrol von Soti lassen sich alle nötigen Accounts zentral anlegen, verwalten und dem Lehrkörper via automatisierter Ein-Klick-Einrichtung zur Verfügung stellen. Vorab kann in den Profilen festgelegt werden, welche Apps zum Download verfügbar sein sollen, was eine sichere und datenschutzkonforme Nutzung ermöglicht.

