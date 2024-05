Es ist wieder soweit: Die Zeit ist gekommen, dem Status Quo von Digital Signage wirklich in die Augen zu schauen. In wenigen Stunden läuten Florian Rotberg und Stefan Schieker von invidis den Digital Signage Summit Europe (DSSE) ein. Und es geht wie immer gleich ans Eingemachte: In der ersten Keynote der Konferenz wartet der traditionelle Marktausblick.

Mit 2023 hat die Digital Signage-Branche ein etwas enttäuschendes Jahr im Rücken. Doch in den ersten Monaten 2024 gab es wieder Bewegung bei Projekten und auch am M&A-Markt. Dann sind da noch die großen Hoffnungsträger wie der boomende Retail-Media-Markt.

invidis hat mehr als 80 Experten – sowohl branchenintern als auch branchenextern – nach München geladen und wird gemeinsam mit ihnen die jetzt vor uns liegenden Chancen und Herausforderungen besprechen. Einige der Fragen, die zur Diskussion stehen: Wie werden große Plattformen die Digital Signage-Branche verändern? Wie kann man Standards für den Markt schaffen, vor allem im Bereich Software? Welche Auswirkungen werden AI und B2B IoT haben?

Außerdem stellt Siemens seine Roadmap für digitale Transformation dar, Ströer gibt einen Einblick in seine nachhaltigen DooH-LED-Lösungen und invidis stellt die größten und ikonischsten DooH-Netze der Welt vor.

Das gesamte Programm ist auf der DSSE-Website sowie in der Event-App Whova zu finden.

Launch des invidis Jahrbuch 2024

Heute Abend gibt es dann noch ein weiteres Highlight: den Launch des invidis Jahrbuches 2024 –a.k.a. der Digital Signage-Bibel. In diesen 180 Seiten stecken monatelange Recherchearbeit und unzählige Interviews. Ein Must-Read für jeden, der in irgendeiner Weise mit Digital Signage zu tun hat.

DSSE-Gäste werden als Erste eine der begehrten Print-Editionen in die Hände bekommen. In den kommenden Wochen wird das Jahrbuch dann als kostenloser Download in Deutsch und Englisch auf der invidis-Website zur Verfügung stehen.

Anzeige