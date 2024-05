Wenn auch kein Maßstab für Perfektion, so ist die Digital Signage-Branche in den letzten Jahren doch deutlich diverser geworden. Das soll auch der Digital Signage Summit Europe widerspiegeln. Zum ersten Mal hostet der DSSE – zusammen mit den Event-Partnern Lenovo, Google und Intel – eine Networking-Gelegenheit für Frauen der Branche und ihre Supporter: „Women in Technology Networking: Creating a Space for Women’s Perspectives in Technology Transformation“.

Diese Networking-Veranstaltung läutet den zweiten DSSE-Tag mit Kaffee und Snacks ein. Sie findet am Donnerstag, dem 23. Mai, von 9 bis 10 Uhr statt. Teilnehmerinnen und auch Teilnehmer haben hier die Gelegenheit sich mit engagierten Führungskräften der Branche auszutauschen.

Gastgeberin des Events wird Johanny Payero sein, Director, Global Advanced Solutions Marketing, bei Lenovo. Als Speakerinnen kommen Vertreterinnen von Lenovo, Intel, Google und dem AVIXA Women’s Council DACH.

Da die Plätze limitiert sind, sind Teilnehmer gebeten, sich im Vorhinein auf der DSSE-Website zu registrieren.