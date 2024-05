OoH am Bahnhofsplatz Zürich APG|SGA übernimmt von Livesystems

Der Außenwerber APG|SGA holte sich von den Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich (VBZ) wieder die OoH-Vermarktungsrechte für den Zürcher Bahnhofsplatz. Zu diesem Netzwerk gehören 64 Leuchtplakate im F12-Format, die in Vierergruppen angeordnet sind und durch transparente Glas-Module unterbrochen sind. Der aktuelle Vertragsinhaber, Livesystems, hatte eine dieser Flächen bereits digitalisiert. Außerdem gehören zum Bahnhofplatz-Inventar gehört auch die angeblich längste Wartehalle Europas. Die will APG|SGA als Gesamtbranding in Viererblocks, als einzelne Viererblocks oder als einzelne Flächen zu vermarkten.

APG|SGA hatte den Bahnhofplatz bereits von 2004 bis 2016 vermarktet, bis schließlich Wettbewerber Livesystems für acht Jahre übernahm. Laut APG|SGA wurde der jetzige Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen mit den VBZ vorzeitig aufgelöst. Daraufhin luden die VZB diejenigen Vermarkter, die sich an der Ausschreibung 2021 beteiligt hatten, dazu ein, ein Angebot abzugeben. Das OoH-Netzwerk im Bahnhof selbst war durchweg im Portfolio von APG|SGA, dem Außenwerbepartner der Schweizer Bundesbahnen (SBB).

Beat Holenstein, Leiter Marketing & Partner Market bei APG|SGA, sagt: „Wir sind sehr stolz, dass wir den Bahnhofplatz wieder in unserem Portfolio haben. Wir werden diese Top-Adresse so vermarkten, wie es der Standort verdient: Mit höchster Qualität, flexibel für große und kleine Kund:innen, sei es als Gesamtbranding mit wuchtigem Auftritt oder als Einzelflächen für kleinere Budgets.“