JC Decaux UK behält die Vermarktung der OoH-Flächen am Flughafen Edinburgh. Der Außenwerber hatte den Zuschlag nach einem erneuten Ausschreibungsverfahren gewonnen. Der Vertrag gilt für die nächsten fünf Jahre und setzt eine 20 Jahre währende Zusammenarbeit fort.

Der neue Außenwerbe-Vertrag umfasst 121 Out-of-Home-Flächen. Darunter sind 52 digitale Objekte, inklusive einiger Großformat-Screens. Zu den DooH-Formaten gehören die sogenannten digitalen Flughafenpanels (DAPs) im Hochformat, die als „Digital Runway“ in den Ankunftsbereichen angeordnet sind. Auf dem Vorplatz vor dem Hauptterminal hängt der Edinburgh-Plaza-Screen, der Bewegtbilder mit Ton wiedergibt. JC Decaux hatte erst 2023 die programmatische Anbindung dieser DooH-Flächen eingeführt.

„Dank unserer weltweiten Verbindungen begrüßen wir jedes Jahr mehr als 14 Millionen Menschen am Flughafen Edinburgh, und wir möchten sicherstellen, dass sie inspiriert werden, so viel wie möglich von Schottland zu sehen und ein wenig davon mit nach Hause zu nehmen. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit JC Decaux fortzusetzen und gemeinsam daran zu arbeiten, das Erlebnis der Passagiere durch unser vielfältiges Werbeportfolio zu verbessern“, sagt Gail Taylor, Chief Commercial Officer (Non Aero) am Flughafen Edinburgh.

„Wir freuen uns über diesen neuen Auftrag und die Fortsetzung unserer langfristigen Partnerschaft mit dem Flughafen Edinburgh, dem Tor zur Stadt Edinburgh und einem wichtigen internationalen Drehkreuz. Der Flughafen Edinburgh bietet Werbekunden eine leistungsstarke Möglichkeit, ein aufnahmebereites Publikum in einem unverfälschten, hochwertigen Umfeld zu erreichen. Dank neuer digitaler Möglichkeiten, einschließlich Programmatic, bietet sich für internationale und britische Marken eine große Chance, mit dem einflussreichen Geschäftspublikum in der schottischen Hauptstadt zu kommunizieren“, sagt Simon Wildman, Chief Partnerships Officer bei JC Decaux.

Der Flughafen Edinburgh empfängt jährlich circa 14 Millionen Passagiere und verbindet die schottische Hauptstadt 150 Zielen.