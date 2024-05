OoH Getränkeprobe direkt am Citylight

Getränkehersteller Eckes-Granini hat seine Yo-Range an zuckerfreien Sirups erweitert: Pink Paradise heißt die neue Geschmacksrichtung, sie ist zusammengesetzt aus Pink Apple, pinker Drachenfrucht und Passionsfrucht.

Probieren kann man die neue Geschmacksrichtung nicht nur im Supermarkt, sondern auch bei den Werbeträgern von Epamedia: In Zusammenarbeit mit Mediaplus Austria wurden Citylights zu „Refreshment Places“ erweitert. An vier Standorten in Wien sind die Ränder der Werbeflächen mit Getränkeproben beklebt. Sie ermöglichen nicht nur eine spontane Erfrischung im Vorbeigehen, sondern weisen durch ihr Leuchten auch nachts den Weg zum Durstlöscher.

„Diese Art der Außenwerbung kombiniert einen auffälligen öffentlichen Auftritt mit Product Sampling. Das Produkt wird der Zielgruppe dort nähergebracht, wo sie sich tatsächlich aufhält und fortbewegt. Eine direktere Art den leckeren Fruchtsaft an die Kunden zu bringen, gibt es nicht,“ beschreibt Claudia Mohr-Stradner, CSO bei Epamedia.

„Jedes Genussmittel braucht den unmittelbaren Proof-of-Concept. Und das gleich nach dem unmittelbaren Werbekontakt zu ermöglichen, ist das Beste, was man tun kann“, ergänzt Michaela Mandl, Strategy & Client Manager, Mediaplus Austria.

