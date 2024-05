Vistar Media übernimmt gibt eine weitere Übernahme bekannt: Das Unternehmen hat Adstruc von PJX Media akquiriert, ein ebenfalls in New York ansässiger Anbieter einer traditionellen OoH-Planungs- und Einkaufssoftware. Mit dieser Übernahme will sich Vistar verstärkt als „Heimat von Out-of-Home“ positionieren, weg vom reinen Fokus auf Programmatic.

„Wir leben in einer Welt, die von Software angetrieben wird, und die OoH-Medienindustrie ist nicht anders“, sagt Michael Provenzano, CEO von Vistar Media. „Vistar hat eine erstaunliche Reise durch unsere programmatischen Marktplätze und Unternehmenssoftware-Geschäfte hinter sich, aber gleichzeitig erinnern uns unsere Kunden immer wieder daran, dass digitaler OoH – und programmatischer OoH – nur ein Teil der größeren OoH-Landschaft ist.“

Um das Rebranding wirklich zu verkörpern, müsse man laut Micheal Provenzano auch traditionelle Einkaufsmethoden von OoH berücksichtigen. Die Adstruc-Software automatisiert seit 15 Jahren den Planungs-, Einkaufs- und Verkaufsworkflow in der Außenwerbung. Für Medieninhaber ist Adstruc kostenlos. Mit Unterstützung seiner Technologie und Erfahrung in der globalen Skalierung will Vistar Media die Software nun zur Go-to-Plattform für die OoH-Branche machen.

Rick Robinson, CEO von PJX Media, sagt: „Die ursprüngliche Vision unserer Gründer John Laramie und Josh Warrum, eine OoH-Software zu entwickeln, die wirklich der gesamten Branche dienen kann, wird nun für den gesamten OoH-Markt zum Tragen kommen.“ Neben dem Erwerb der Software wird Vistar auch das Adstruc-Entwicklungsteam und Account Manager übernehmen. PJX Media soll den Zugang zu Adstruc behalten und bleibt eine unabhängige Agentur, die Unternehmen in den USA bei der OoH-Planung unterstützt. Ab dem 1. Juni soll Adstruc für alle US-Agenturen verfügbar sein, eine weltweite Expansion wird im Laufe des Jahres 2024 erwartet.

Vistar Media, traditionell auf das programmatische SSP-Geschäft fokussiert, bietet inzwischen ein komplettes programmatisches End-to-End-Ökosystem. Zuletzt hatte das global tätige Unternehmen den europäischen DSP-Anbieter Sage+Archer integriert.

