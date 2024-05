Peerless-AV hat seinen kürzlich stattgefundenen AV Showcase in London als den bisher am besten besuchten Showcase bezeichnet. im 14. und am 15. Mai lud das Unternehmen gemeinsam mit Partnern nach London, um über die neuesten Lösungen zu informieren – unter anderem das neue Universal-LED-Montagesystem von Peerless.

Die Besucherzahlen stiegen laut Peerless um rund 20 Prozent, auch die mehr als 50 Partnermarken waren mit dem Event zufrieden. Moya Kelleher, B2B Sales UK&I bei Sony, sagte über die Veranstaltung: „Der diesjährige AV Showcase war der bisher beste! Die Messe wächst von Jahr zu Jahr und zieht immer mehr Endverbraucher, Berater, Wiederverkäufer und Integratoren an. Das gesamte Team hatte viele interessante Gespräche, der Stand hatte einen konstanten Besucherstrom, und wir haben an beiden Tagen eine große Anzahl hochwertiger Leads generiert.“

Nachhaltigkeits-Talk mit Florian Rotberg

Der AV Showcase 2024 bot eine Reihe von Neuerungen, darunter die morgendlichen Bildungsveranstaltungen mit Keynotes von Michel Bouman von Microsoft, Greg Jeffreys von Visual Displays, Ben Barnard von Avixa und Sarah Cox von Neutral Human. Sharp/NEC veranstaltete auch ein gut besuchtes Nachhaltigkeitsforum für Endverbraucher, für das invidis-Founder Florian Rotberg als Keynote-Redner remote zugeschaltet wurde.

Keith Dutch, Managing Director EMEA bei Peerless-AV, bestätigte, dass der AV Showcase 2025 zurückkehren werde: „Die Zahl der Endverbraucher, Wiederverkäufer und Integratoren auf der Ausstellungsfläche war ab 2023 gestiegen, und man hatte allgemein das Gefühl, dass die Veranstaltung belebter und die bisher beste war. Wir haben außergewöhnliches Feedback von unseren Partnern und Besuchern erhalten. Es gehen Anfragen von neuen interessierten Marken ein, und die bestehenden Partner waren beim Networking-Empfang fest entschlossen, sich im nächsten Jahr anzumelden.“

