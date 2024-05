PPDS kündigt seinen bisher größten Infocomm-Auftritt an. Zu den Neuheiten, die der Visual-Solutions-Anbieter in Las Vegas vorstellen will, gehören neue Größen seiner Philips-Tableaux-Serie, den E-Paper-Displays für Digital Signage. Außerdem will man eine neue Cloud-basierte Bildungssoftware einführen, die das im Februar vorgestellte Google-zertifizierte 4K Philips Collaboration-Display ergänzen soll. Um auch etwas Gamification am Stand anzubieten, bring PPDS nach Las Vegas auch zwei Oracle Red Bull Racing F1-Simulatoren mit 42-Zoll-Philips-Evnia-Gaming-Monitoren mit – eine Kollaboration mit Oracle Red Bull Racing, seit 2022 Partner von PPDS.

Der Philips-Stand wird in verschiedene Bereiche unterteilt sein, darunter Einzelhandel, Bildung einschließlich E-Sports, Unternehmen, Behörden einschließlich TAA-konformer Displays, Lebensmittel und Getränke, Transport, öffentliche Einrichtungen und Rundfunk. Einen Schwerpunkt legt PPDS auf seine nachhaltig ausgerichteten Lösungen, wie der Philips Signage 3000 Ecodesign Series mit 50 Prozent weniger Energieverbrauch.

Im Rahmen seines Engagements für mehr Nachhaltigkeit in der AV-Branche hat sich der Anbieter mit der US-amerikanischen Non-Profit-Organisation Save zusammengeschlossen. Save wurde 2022 gegründet und arbeitet daran, die AV-Branche zu Aktionen zu inspirieren und Strategien zu entwickeln, um die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen zu erreichen. PPDS wird auf seinem Stand eine Save-Networking-Veranstaltung ausrichten und spendet 20 Dollar an Save für jede Person, die sich für die Infocomm 2024 mit dem Code PHI299 anmeldet, ein Treffen mit dem PPDS-Team vereinbart oder ihren Ausweis während der drei Messetage am Philips-Stand scannen lässt.

Als zusätzlicher Anreiz nimmt jede Person, die sich mit dem PPDS-Code für die Infocomm registriert oder ihren Ausweis am Philips-Stand scannen lässt, automatisch an einem Gewinnspiel teil, bei dem es ein VIP-Ticket für die Oracle Red Bull Energy Station beim Formel 1 Heineken Silver Las Vegas Grand Prix vom 21. bis 23. November zu gewinnen gibt. Formel 1-Fans wird auch das Oracle Red Bull Racing F1-Auto gefallen, das PPDS für seinen Stand mitbringt.

Die Infocomm 2024 findet vom 12. bis 14. Juni im Las Vegas Convention Center statt. PPDS stellt am Stand W2544 aus.