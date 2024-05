PRN, das auf Retail Media Networks spezialisierte Unternehmen innerhalb der Stratacache-Gruppe, hat die auf Instore-Media fokussierte Unit PRN Europe gegründet. Geführt wird die Abteilung von Tijmen Willems, der als Vice President of Retail Media EMEA fungiert.

Dabei verfügt Tijmen Willems, der von Amsterdam aus operiert, über mehrjährige Erfahrung im Retail-Media-Bereich. Zuvor war er als Country Director Benelux und Nordics bei Criteo tätig und dort für die Festlegung und Umsetzung der Wachstumsstrategie verantwortlich.

In seiner neuen Funktion soll Tijmen Willems das Wachstum der PRN Instore Retail Media Networks in Europa vorantreiben. Dabei werden er und sein Team mit der PRN-Schwesterfirma Scala zusammenarbeiten, um neue Plattformen mit bestehenden und potenziellen Einzelhandelskunden zu entwickeln und die PRN-Verkaufsorganisation für Retail Media in der EMEA-Region auszubauen.

PRN-CEO Kevin Carbone kommentiert: „Angesichts der Tatsache, dass die Anzahl und die Qualität der Instore-Mediennetzwerke im Einzelhandel in Europa in den nächsten drei bis fünf Jahren dramatisch ansteigen wird, bieten Scala und PRN eine komplette Instore-Lösung an, die ein überragendes Einkaufserlebnis in den Geschäften schafft und den Einzelhändlern maximale Medieneinnahmen beschert“.

„Ich freue mich darauf, Einzelhändler und Marken dabei zu unterstützen, innovative Instore-Erlebnisse zu schaffen, die den Umsatz steigern und die Kundenbindung erhöhen“, sagt Tijmen Willems. „Die Stratacache-Gruppe bietet ein einzigartiges Lösungspaket, das Einzelhändlern und Marken eine bessere Messung der In-Store-Performance ermöglicht und den Verbrauchern ein personalisiertes Einkaufserlebnis bietet.“

