Schweiz APG|SGA baut DooH in der Jungfrau-Region aus

Die Schweizer Jungfraubahnen haben ihre Partnerschaft mit Außenwerber APG|SGA verlängert. Der neue aufgesetzte Vermarktungsvertrag beinhaltet 200 Werbeflächen rund um die Stationen der Zahnradbahn zum Jungfraujoch und die gesamte Jungfrau-Region. Damit stärkt APG|SGA seine Position in den Tourismusregionen der Schweiz.

Das Jungfraubahnen-Management betreibt eine ganze Reihe verschiedener OoH-Formate. Dazu gehören rund 60 Big Poster, wobei das größte mehr als 100 Quadratmeter hat. An der neuen Haltestelle Matten bei Interlaken sind zwölf neue Leuchtflächen von je 20 Quadratmetern installiert. Ab der Sommersaison 2024 will man zusätzlich zehn neue Mountain-E-Panels bei den Stationen zum Jungfraujoch – Top of Europe hinzufügen. Diese lassen sich laut APG|SGA mit Elevator-E-Panels kombinieren, die der Außenwerber im Hotelsegment vermarktet.

Das Jungfraujoch – Top of Europe ist Teil des Unesco-Welterbes und ein wichtiges touristisches Ziel der Schweiz. Auf 3.454 Metern gelegen ist es die höchstgelegene Eisenbahnstation Europas. 2023 zog sie mehr als eine Million Gästen an. Werbetreibende erreichen hier ein internationales Publikum und können ganz gezielt die Gruppe der Wintersportler ansprechen.

