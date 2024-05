Der Flughafen Sydney wählt JC Decaux erneut als Medienpartner. Damit behält der Außenwerber die Vermarktungsrechte der bestehenden OoH-Flächen, verpflichtet sich aber auch neue digitale Werbeträger zu installieren. Dazu gehören auch große, ikonische DooH-Flächen im umgebauten internationalen Terminal T1, die JC Decaux zusammen mit dem australischen Architekturbüro Tzannes entwirft. Zudem plant JC Decaux, vorhandene Screens aufzurüsten und den neuen Domestic Gateway und die St. Peter’s Interchange mit digitalen Großformaten auszustatten.

Außerdem wollen Außenwerber und Flughafenbetreiber mehr Datenressourcen in das Werbenetzwerk fließen lassen – also den Programmatic-Ausbau vorantreiben. JC Decaux hatte dieses Jahr seine globale programmatische Lösung für Flughafenwerbung gestartet, mit der Werbetreibende 15 der am stärksten frequentierten Flughäfen weltweit ansteuern können, darunter auch den Sydney Airport. Die DooH-Modernisierung und der Programmatic-Ausbau sind Teil eines größeren Modernisierungsprojekts des Sydney Airports, das unter anderem auch das Retail-Ausbau am Inlandterminal vorsieht sowie ein allgemein reibungsloseres Passagier-Erlebnis.

Mark Zaouk, Group Executive – Commercial von Sydney Airport, sagt: “Wir teilen die Vision, den Flughafen von Sydney zur regionalen Premium-Destination für Flughafenmedien zu machen. Wir wollen unser Medienportfolio neu aufstellen und gleichzeitig ganz neu definieren, was Flughafenmedien leisten können. Dabei gehen wir über die traditionelle Out-of-Home-Werbung hinaus, hin zu einem holistischeren Ensemble von Mediaangeboten, das Partnerschaften, Aktivierungen und Sponsoring umfasst.“

Sydney Airport ist der größte Flughafen Australiens mit dem größten Werbenetzwerk. JC Decaux betreibt in Australien und Neuseeland außerdem die OoH-Netze an den Flughäfen Perth, Adelaide, Auckland, Christchurch und Queenstown. Weltweit steht der Außenwerber mit 153 Flughäfen unter Vertrag.