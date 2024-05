JC Decaux hat von Transport for New South Wales (TFNSW) den Zuschlag für den Vertrag über die gesamte Buswerbung in der Metropolregion Sydney erhalten. Die Reichweite der Transportwerbung von JC Decaux erstreckt sich nun auf alle Teile der Metropolregion Sydney und in die angrenzenden Verwaltungsgebiete, darunter Northern Beaches, Hills District, Campbelltown, Liverpool und Camden.

Nach dem gewonnenen Ausschreiben vermarktet der Außenwerber die Werbeflächen für eine Flotte von mehr als 3.200 Bussen.

Bei der Ausschreibung war JC Decaux nach eigenen Angaben mit einem starken Fokus auf datengetriebene Innovation und auf die positiven Auswirkungen der ESG-Strategie des Unternehmens und seines Reconciliation Action Plans erfolgreich. Unter anderem hat das Unternehmen das Low Emissions Bus Network ins Leben gerufen, das es Werbungtreibenden ermöglicht, gezielt Werbeflächen im wachsenden Netz an Elektrobussen zu buchen.

JC Decaux verfügt nach eigener Aussage nun als einziger Außenwerber ein australienweites Transportwerbenetz, das alle fünf großen Territorialhauptstädte abdeckt. Ebenfalls in diesem Monat gelang es JCDecaux, sich in einem konkurrenzbetonten Ausschreibungsverfahren erneut den Vertrag über die Buswerbung in Adelaide zu sichern. Zudem wurde eine Buswerbe-Vertrag über die Buswerbung mit Perth erfolgreich verlängert. Zugleich hält das Unternehmen den bestehenden Buswerbevertrag in Brisbane und den Vertrag über die Straßenbahn- und Buswerbung in Melbourne.

