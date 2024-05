Thought Leadership Der DSS Europe 2024 in Zitaten

Nach zwei Tagen intensiven Networkings und Lernens ist der DSS Europe 2024 zu Ende gegangen. Die Panels und Präsentationen deckten ein breites Spektrum an Themen im Bereich Digital Signage ab und ließen die Teilnehmer mit viel Stoff zum Nachdenken zurück.

Wir können zwar nicht alle Podiumsdiskussionen rekapitulieren, aber wir haben die wichtigsten Zitate nach Themen ausgewählt, um einen Einblick in die Präsentationen und Panels zu geben. Diese Zitate unterstreichen die Tiefe der Präsentationen, die Offenheit der Teilnehmer und die Vielfalt der Themen.

Markt

„Digital Signage ist definitiv eine Wachstumsbranche, die sich schnell verändert. Allerdings ist sie noch recht unreif, obwohl es sie schon seit mehr als 20 Jahren gibt.“

Zetadisplay-CEO Anders Olin über seine ersten sieben Monate in der Digital Signage-Industrie

„Signage des Selbst-Zwecks wegen ist vorbei.“

Christian-Thomas Retinger von Cancom Austria spielt darauf an, dass Kunden mittlerweile genaue ROI-Vorstellungen von Investitionen in Digital Signage haben.

„Drive-Through, Retail Media Networks und Stadionerlebnisse sind die drei heißen Verticals.“

CRI-CEO Rick Mills über die Potenziale auf dem US-amerikanischen und kanadischen Markt.

„Bei Green Signage geht es nicht darum, über Ihre Fortschritte zu berichten, sondern darum, Ihr Unternehmen in Richtung mehr Nachhaltigkeit zu transformieren.“

invidis impact-Experte Daniel Oelker gibt den Rahmen für einen erfolgreichen Green Signage-Ansatz vor.

„Wenn ich einen Wunsch für diese Branche hätte, dann wäre es eine große Skalierung. Dann können wir auch über Standards sprechen.“

Stan Richter, SignageOS, über die Schwierigkeit, eine gemeinsame Basis für die Standardisierung in der Digital Signage-Branche zu finden.

„Sie wären überrascht, wie viele Leute einen Screen kaufen und dann fragen, wie die Bilder draufkommen.“

Sian Rees von PPDS über die Notwendigkeit, dass Hardwarehersteller eine eigene Softwarelösung haben.

Technologie

„Als ich zum ersten Mal in diesem Raum war, war das eine religiöse Erfahrung. The Sphere ist der erste Veranstaltungsort, an dem Ton und Bild friedlich koexistieren.“

Michael Hlatky von Holoplot, dem Audiolieferanten von The Sphere und kürzlich erworbenen Tochterunternehmen von Sphere Entertainment

„Hört auf zu flunkern.“

Dave Haynes von Sixteen-Nine über die überambitionierten Behauptungen, die Vermarkter über ihr Angebot aufstellen.

„Wir sind auf dem Weg in eine API-Welt.“

invidis-Experte Stefan Schieker erklärt den notwendigen Wandel der Digital Signage Software.

„Der Endkunde hat das Schlimmste getan, was ein Endkunde tun kann: ein bisschen im Internet recherchiert.“

Ben Phelps von Absen über die Kommunikation bei der Suche nach dem richtigen LED-Produkt für die jeweilige Anwendung.

DooH/Retail Media

„Die Stadtzentren werden von analog in Richtung Digital-out-of-Home verändern.“

FAW-Geschäftsführer Kai-Marcus Thäsler über die unterschiedlichen DooH-Entwicklungen in ländlichen und urbanen Räumen.

„Programmatic ist der Treiber.“

Frank Goldberg vom IDOOH, warum programmatische DooH-Möglichkeiten weiter skaliert werden müssen.

„Es riecht wie Out-of-Home, es ist aber keins.“

invidis-Experte Florian Rotberg betont die Unterschiede zwischen Retail Media Networks und Digital-out-of-Home-Netzwerken.

„Wir werden Retail Media in Europa umkrempeln.“

Pontus Meijer, CEO von Visual Art, ist von seinen Zielen überzeugt.

IT Security

„Die größte Bedrohung für Unternehmen ist die, von der sie noch nichts wissen.“

Craig Francis von Google ChromeOS über die Bedeutung der IT-Sicherheit

„Immer wenn ein Screen Dinge zeigt, die er nicht zeigen sollte, fällt das auf die gesamte Branche zurück, nicht auf den einzelnen Netzwerkbetreiber.“

Lars Peters von Ströer erklärt, warum die IT-Sicherheitsstandards bei DooH-Anwendungen hoch sein sollten.

„Die ISO 27001-Zertifizierung erhöht die Effizienz unseres Vertriebsteams.“

Vincent Encontre, CEO von Intuiface, erklärt, dass IT-Sicherheitszertifizierungen Ausschreibungen beschleunigen können, weil man viele Kästchen auf einmal abhaken kann.

Analytics

„Daten müssen ein Pool von Möglichkeiten sein, und nicht ein Dschungel von Hindernissen.“

Tim Brachert von B12 über die Schaffung digitaler Erlebnisse für die Showrooms und Messeauftritte von Siemens

„Analytics allein liefert nicht genug Wert. Sie müssen dieselben Daten für mehrere Zwecke nutzen.“

Iman Nahvi von Advertima erklärt, warum Retail Analytics einen ganzheitlichen Ansatz braucht, um erfolgreich zu sein.

„Viele Dashboards präsentieren nur Daten, aber keine Erkenntnisse.“

Hubert Van Doorne von Nexmosphere über die Notwendigkeit von Analytics, dem Kunden einen Mehrwert zu bieten.

Anzeige