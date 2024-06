Das Karlsruher Unternehmen Lightntec hat sein Portfolio an Outdoor-LED-Folien um eine weitere Variante erweitert: Die P8-Folie ergänzt das Angebot, das bisher Folien mit 5, 16 und 32 Millimeter Pixelpitch beinhaltete, um eine Lösung mit 8 Millimeter Pixelpitch.

„Die P8-Folie schließt eine Lücke für Betrachtungsentfernungen ab bereits 15 Metern“, erläutert Florian Kall, CEO von Lightntec, gegenüber invidis. Er sieht als Einsatzgebiet der P8 vor allem Fassaden, bei denen bereits baugenehmigte Banner und Lichtwerbung zu Digital Signage-Walls umgerüstet werden können.

Wie alle Lightntec-LED-Folien zeichnet sich die P8 durch eine geringes Gewicht aus – 3,6 Kilogramm pro Quadratmeter sind es beim neuen Produkt. Dadurch können die digitalen Flächen per Velcro-Band und in einem klassischen Bannerrahmen befestigt werden – und benötigen laut Lightntec in der Regel keine extra Baugenehmigung mehr.

Trotz des geringen Gewichts erreicht die P8-Folie von 5.800 Nits. Für den Outdoor-Einsatz verfügt die Folie über IP66, die Betriebstemperatur reicht von -20 bis 40 Grad Celsius.

Präsenz auf der Infocomm 2024

Für seine Folienlösungen hatte Lightntec im vergangenen Jahr die EU über das European Innovation Council als Investitionspartner gewonnen.

Auf der Infocomm 2024 in Las Vegas, die diese Woche startet, wird Lightntec ebenfalls präsent sein und auf dem Stand W1875 seine Produktrange präsentieren.

Neben Digital Signage und DooH-Fassaden setzt das Unternehmen zudem einen Fokus auf Innenarchitektur und den Schiffbau, um Decken und Wände mittels Diffusoren zu beleuchten.