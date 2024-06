Er soll interaktives Signage für jedermann ermöglichen: Navori Labs wird auf der Infocomm nächste Woche einen AI-gesteuerten Signageplayer, den Stix 3800, vorstellen. Das Gerät soll die automatische Content-Aussteuerung mittels AI ermöglichen sowie fortschrittliche Analysefähigkeiten bieten. Der Stix 3800 setzt dafür auf Computer-Vision-Technologie sowie eine doppelt so hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit wie das Vorgängermodell.

Mit dieser Power soll der Stix 3800 es schaffen, umfassende Daten zu generieren und zu analysieren, wie etwa Besucherzahlen oder Verweildauer. Die Inhalte soll er dann in Echtzeit and das Verhalten des Publikums anpassen. Außerdem aktiviert der die Displays automatisch bei Erkennung von Zuschauern.

Er unterstützt die Wiedergabe von 4K@60-Inhalten. Die Aktivierung und Übertragung hochauflösender Inhalte schafft er über ein einziges Netzwerk, das PoE (Power over Ethernet) unterstützt. Das Gerät soll eine Lebensdauer von 50.000 Stunden haben.

„Unsere neueste Innovation spiegelt die Trends in der Digital Signage Software-Industrie wider, die sich in drei Schlüsselbereichen entwickeln werden“, sagt Jérôme Moeri, CEO von Navori Labs. „An erster Stelle steht das Aufkommen von Anwendungen, die dazu dienen, das Publikum zu verstehen und die Inhalte dynamisch an verschiedene Situationen anzupassen. Zweitens liegt der Schwerpunkt auf der vereinfachten Installation und Wartung von Hardware. Der StiX 3800 nimmt eine führende Position bei der Förderung beider Trends ein und beweist, dass Navori Labs weiterhin an der Spitze der Digital Signage-Innovation steht.“

Die InfoComm findet vom 12. bis 14. Juni im Las Vegas Convention Center statt. Navori Labs stellt am Stand W1957 aus.