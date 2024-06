Otto will zukünftig Live Shopping mit der Virtual-Reality-Brille von Apple anbieten: Pünktlich zum deutschen Marktstart der Vision Pro soll auch die inhouse entwickelte App „Otto Live Shopping für Apple Vision Pro“ verfügbar sein. Über die werden Kunden bei Live-Shopping-Shows per Augmented Reality Produkte in 3D erleben. Die ersten Marken, die ihre Produkte als 3D-Modelle in der App anbieten, sind Lego und Miele.

Apple Vision Pro kommt im Juli nach Deutschland

Apple hatte auf der gerade laufenden Entwicklerkonferenz WWDC verkündet, die Vision Pro ab 12. Juli für einen Kaufpreis ab 3.999 Euro auf den deutschen Markt zu bringen. Momentan dient das VR-Brillen-Modell noch als Proof-of-Concept, soll aber zukünftig als räumlicher Computer massentauglich werden. Als größter deutscher Onlineshop will Otto bereits jetzt eine Vorreiterrolle in der Nutzung der Vision Pro für Live Shopping einnehmen.

Otto hatte sein Live-Shopping-Konzept bereits 2021 gestartet. Im Januar wurde eine Live-Shopping-App für Apple TV veröffentlicht. Auch in den Otto-Apps für IOS und Android sind Live-Shopping-Funktionen integriert: eine AI-unterstützte Chatfunktion und moderierte Produktvorstellungen. Der Onlinehändler erreicht nach eigenen Angaben bis zu 100.000 Menschen pro Liveshow. Diese Shoppingshows zielen darauf ab, Kunden mit Partnern wie Lego, Miele, Adidas und Philips in Kontakt zu bringen. Zukünftig will Otto die App um weitere Marken und Produktkategorien erweitern.