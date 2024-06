Der DooH-Vermarkter Airtango Media erweitert sein Portfolio um Screens in Universitäten und Taxis. Dafür geht das Unternehmen mit Sitz in der Nähe von München eine Kooperation mit den Außenwerbern Unicum TV, Deutsche Hochschulwerbung und Uze Mobility ein. Bisher hatte Airtango hauptsächlich DooH-Werbung Gesundheitseinrichtungen und Fitnessstudios verkauft. Über die Airtango AG verkauft der Vermarkter auch Platzierungen im eigenen Inventar. Die eigenen Fitnessstudio-Screens lassen sich zusätzlich über die Axel-Springer-Tochter Framen buchen.

Insgesamt vermarktet Airtango Media jetzt 4.100 Screens an circa 1.000 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. „Die Inventar-Expansion ist ein wichtiger Schritt für Airtango Media. Wir möchten uns als großer unabhängiger DOOH-Vermarkter etablieren und unser Portfolio erweitern“, sagt Geschäftsführer Matthias Pradl. Der Fokus soll dabei auf sogenannten Socialhubs liegen – Orten mit längerer Verweildauer, die als Treffpunkte fest im Leben der Zielgruppen integriert sind. Laut Airtango sind weitere Partnerschaften in Planung.