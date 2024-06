Das Institute for Digital Out of Home Media (IDOOH) hat die Shortlist für die DOOH Creative Challenge 2024 verkündet. Mit 67 Einreichungen verzeichnet der Award, der seit 2021 die kreativsten und innovativsten Kampagnen für Digital-Out-of-Home auszeichnet, einen neuen Rekord.

Es gibt fünf Kategorien: In „Best of DOOH Classic“ sind 6 Kampagnen nominiert, in „Best of Crossmedia“ und „Best Use of Data“ jeweils 5, in „Best of Innovative DOOH“ 4 und in der Nachwuchskategorie „DCC Youngstars“ 4. Die Gewinner der Hauptkategorien erhalten zusätzlich Punkte für das Kreativranking der W&V. Der Sieger der Nachwuchskategorie erhält deutschlandweit 1 Milliarde Kontakte auf DooH-Netzwerken, die Plätze 2 und 3 erhalten Geldpreise von TV-Wartezimmer.

Die Preisverleihung findet am 11. September im Rahmen der 2. IDOOH Konferenz 2024 in Düsseldorf statt. Bei einem Live-Voting wird zusätzlich der Audience Award vergeben, der mit einer Geldprämie von Plan Marken- und Mediaagentur dotiert ist.

Agenturen, Vermarkter & Kreative bewerten die Kampagnen

Die Jury besteht aus Experten aus verschiedenen Bereichen, darunter Eva Adelsgruber (Plan Net), Jicky von Bechtolsheim (Wall Decaux), Jo Marie Farwick (Überground), Alexander Fürthner (Weischer JVB), Frank Goldberg (IDOOH), Matthias Harbeck (Saint Elmo’s), Dimitri Herber (Warsteiner), Ralf Heuel (Grabarz & Partner), Christian Kaeßmann (Plan), Hartwig Keuntje (Philipp & Keuntje), Thomas Knüwer (Accenture Song), Thomas Koch (The DOOH Consultancy), Sarah von Mitzlaff (Nestlé), Andreas Orth (MC R&D), Nadja Parpart (Jobrad), Ineke Paulsen (Meta), Simone Podlich (Cittadino), Julika Podracki (Rügenwalder), Christian Raveaux (Rewe), Rolf Schröter (W&V), Christian-Georg Siebke (TV-Wartezimmer), Stan Skolnik (IU Internationale Hochschule), Carina Specht (Bahlsen), David Stephan (David + Martin), Alexander Stotz (Ströer), Kai-Marcus Thäsler (FAW), Holger Walsch (Planus), Frank Youssoffi (Retailfellas) und Claudia Zayer (Goldbach).

Hier die Shortlist: