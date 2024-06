Der europäische Außenwerber Ocean Outdoor weitet sein britisches Portfolio auf Wales aus: In Cardiff installierte Ocean einen Roadside-DooH-Screen. Der Standort in der Leckwith Road ist der erste walisische Standort und ergänzt das XL-Netzwerk von Ocean, das nun 24 Screens umfasst. Diese Screens sind rund 1,5 mal so groß als ein Standard-48-Bogen. Wöchentlich sollen sie mehr als 5,5 Millionen Impressionen erzielen.

Für den neuen Roadside-Standort in Cardiff verwendet Ocean Outdoor seine eigene Fahrzeugerkennungstechnologie (VDT), die je nach Fahrzeugmarke und -typ unterschiedliche Inhalte ausspielen soll. Das XL-Netzwerk nutzt außerdem Live-Wetter-, Temperatur- und Verkehrsinformationen für kontextbezogene Inhalte.

Der neue Screen befindet sich in der Nähe des Cardiff City Football Club und des Capital Shopping Centre, das hauptsächlich von 18- bis 34-Jährigen besucht wird. „Da Cardiff in den nächsten zwei Jahrzehnten zu einer der am schnellsten wachsenden Städte werden soll, ergeben sich für Werbetreibende erhebliche Möglichkeiten, mit Bürgern und Besuchern in Kontakt zu treten“, sagt Phil Hall, Geschäftsführer von Ocean UK. Der erste Werbekunde ist die BBC, die darauf ihr Musical-Drama „Lost Boys & Fairies“ bewirbt. Die Planung der Kampagne erfolgte durch Talon und Havas Media.

Den Standort entwickelte Ocean in Zusammenarbeit mit dem Cardiff City Council, und ein Teil der Einnahmen unterstützt nach Angaben des Unternehmens die öffentliche Infrastruktur und Dienstleistungen der Stadt. Zu den geförderten städtischen Kampagnen gehören „Into Work“, eine Beschäftigungskampagne für Arbeitssuchende, und „Foster Care“, eine Kampagne für Pflegefamilien in Wales.

Zusätzliche XL-Bildschirme von Ocean befinden sich in Birmingham, Edinburgh, Glasgow, Manchester und Southampton. VDT-fähige Standorte gibt es in London, Newcastle, Manchester, Southampton, Birmingham und Glasgow.