Der Immobilienkonzern Emaar Properties kündigte eine nochmalige Erweiterung der kultigen Dubai Mall an. Somit wird das größte Einkaufszentrum der Welt noch einmal größer: 240 neue Luxusgeschäfte und Gastronomiebetriebe kommen dazu. Dabei beherbergt die Mall jetzt schon rund 1.200 Geschäfte, 120 Cafés und Restaurants, eine Kunsteisbahn, eine 24 Meter hohe Wasserkaskade, ein Multiplexkino mit 22 Sälen, und das sich über drei Etagen erstreckende Aquarium mit 10.000 Kubikmetern Wasser.

Weltrekord 2023: 105 Millionen Besucher

Diese Attraktionen machten die Dubai Mall zum meistbesuchten Ort der Welt 2023: Mit 105 Millionen Besuchern einen neuen Besucherrekord gelang den Betreibern ein neuer Rekord. Zum Vergleich: der Pariser Eiffelturm zog vergangenes Jahr 6,3 Millionen Besucher an.

Der Besucherrekord der Dubai Mall lag ganze 19 Prozent über dem Vorjahr, gepaart mit außergewöhnlich hohen Einzelhandelsumsätzen. Praktisch jeder Dubai-Tourist besucht die Mall, die direkt neben dem höchsten Gebäude der Welt – dem Burj Khalifa – liegt. Die durchschnittliche Verweildauer in der Dubai Mall beträgt angeblich mehr als drei Stunden.

Eine extra Mall für EV-Fahrer

Der Erfolg der Dubai Mall gibt Emaar Properties nicht nur den Anlass für die Expansion, sondern auch für den Bau eines weiteren extravaganten Einkaufszentrums: einer Drive-Through-Mall, durch die Kunden mit Elektroautos fahren können. Das Einkaufszentrum wird sich im Dubai Creek Harbor befinden, dem neuen sechs Millionen Quadratmeter großen Stadtzentrum. Am Dubai Creek ensteht auch The Tower, das ursprünglich als höchstes Gebäude der Welt geplant war.

Diese Pläne hat Emaar jedoch verworfen und änderte das Baukonzept des Turms in eine etwas weniger hohe, „weibliche“ Version des Burj Khalifa um. Der Grund für diese Änderung klingt für Dubai-Verhältnisse außergewöhnlich bescheiden: Laut der Lokalzeitung Khaleej Times erkannte Emaar einen Fehler in der Planung. Mit dem Turm selbst verdient Emaar nämlich kein Geld. Die Einnahmequelle liegt in den Wohnungen, die auf den Turm blicken.

Außer Frage steht aber, dass dieser neue Turm, umgeben von einer Shoppingmall für E-Autos, weltweit für Schlagzeilen sorgen wird.